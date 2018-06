Die französische Polizei hat zehn Verdächtige mit Verbindungen zum rechtsradikalen Milieu festgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass sie einen Anschlag auf Muslime geplant hätten, sagte Innenminister Gérard Collomb.

Die Verdächtigen seien bereits am Samstag in ganz Frankreich festgesetzt worden. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft habe in dem Fall schon vor über zwei Monaten Vorermittlungen begonnen, sagte der Innenminister.



Die Ermittler würden nun klären, wie weit die Anschlagspläne ausgereift waren. Bei den Durchsuchungen seien Waffe beschlagnahmt worden. Die Verdächtigen hätten geplant, sich weitere Waffen zu beschaffen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise.



Die französischen Sender TF1 und LCI berichteten, die Verdächtigen hätten vor allem radikale Imame, islamistische Häftlinge, die aus dem Gefängnis kommen, und verschleierte Frauen als Ziel gehabt. Die Verdächtigen seien vom französischen Geheimdienst DGSI überwacht worden. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb dankte dem Geheimdienst über Twitter für seine Arbeit.

Interpellations d'individus liés à l'ultradroite, soupçonnés de passage à l'acte : je salue l'engagement constant de la DGSI qui veille au quotidien à la protection des Français face à toute action violente, d'où qu'elle vienne. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24. Juni 2018

Seit Anfang 2015 ist Frankreich von einer Reihe islamistischer Anschläge erschüttert worden, bei denen mehr als 240 Menschen getötet wurden. In Frankreich leben einem Bericht des US-Instituts Pew Research Center von Ende vergangenen Jahres zufolge schätzungsweise 5,7 Millionen Muslime.