Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf, den umstrittenen Kreuzerlass wieder zurückzunehmen. "Ein souveräner Ministerpräsident würde den Fehler einräumen und den Erlass zurücknehmen", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Kohnen warf Söder vor, das Kreuz für ein "Wahlkampfmanöver missbraucht" zu haben.

Der Erlass war im April von der bayerischen Landesregierung beschlossen worden und ist an diesem Freitag in Kraft getreten. Von jetzt an muss im Eingangsbereich jeder Landesbehörde ein Kreuz hängen – einzig Hochschulen, Theater und Museen sind von der Regelung ausgenommen.

Auch von den bayerischen Grünen kam Kritik. Diese gehen davon aus, dass der Erlass verfassungswidrig ist. "Der CSU-Regierung ist wohl selbst bewusst, dass die Vorschrift nicht zulässig ist, daher führt sie weder Kontrollen noch Sanktionen durch und flüchtet sich jetzt in Ausnahmen von der Regel", sagte die grüne Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote der Augsburger Allgemeinen.

Söder will mit Kritikern des Kreuzerlasses sprechen

Für Söder ist das Aufhängen von Kreuzen in Behördeneingängen ein "Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns". Der Bund für Geistesfreiheit erklärte am Donnerstag, dass er juristische Schritte gegen den Erlass erwäge.

Söders Erlass wurde auch von Kirchenvertretern kontrovers diskutiert. Der Ministerpräsident kündigte im Mai an, mit den Kritikern des Erlasses ins Gespräch kommen zu wollen. Im Juni soll es einen Runden Tisch zu den Werten, Kultur und Identität geben, an dem Vertreter von Religionsgemeinschaften, Wissenschaft, Brauchtum und Kultur beteiligt sein sollen.