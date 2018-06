Achtung, Politikseminar! Immer häufiger berufen sich Politiker in Deutschland und Österreich auf den vermeintlichen Willen des Volkes. Wir fragen uns, in welcher Regierungsform diese gefühlte Meinung eigentlich wichtiger ist: in der repräsentativen oder der direkten Demokratie? Und wagt es das Parlament in der Schweiz auch mal, sich gegen das Volk zu stellen?

Das zweite Thema in der 18. Folge von Servus. Grüezi. Hallo.: Carlo Chatrian, der Leiter des Filmfestivals Locarno, zieht nach Berlin. Er wird neuer Co-Chef der Berlinale. Aber welche Filme aus unseren Nachbarländern kennen wir eigentlich?