Für viele ist Tim Raue der beste deutsche Koch, was vielleicht auch daran liegt, dass er gar nicht deutsch kocht. Mit 24 war er "Aufsteiger des Jahres", 2006 "Koch des Jahres", 2017 der erste Deutsche in der Netflix-Serie Chef's Table. Heute hat sein Restaurant in Berlin-Kreuzberg zwei Sterne und ist das einzige deutsche in der Liste der 50 besten Restaurants der Welt.

Im Podcast erzählt der Sternekoch, warum das Geschäftsmodell Spitzenküche so kompliziert ist, obwohl er als Küchenchef früher 10.000 Euro im Monat verdient hat. Wie es war, mit einer überforderten Mutter und einem gewalttätigen Vater aufzuwachsen, und was er in seiner türkischen Jugendgang fürs Leben gelernt hat. Er erklärt, warum er spanische Trüffelchips über alles liebt, aber weder Champagner noch Bier mag, und verrät sein Geheimnis, wie man Lachs besonders zart zubereitet.

Außerdem erzählt Raue nur allzu offen von seinen Tattoo-Träumen, schlaflosen Nächten wegen eines Dreiviertel-Million-Kredits und warum er lieber provoziert, anstatt alle zufriedenzustellen. Einmal im Gespräch streckt er seine Zunge raus, und dann überraschen wir Raue mit einem Gast aus Kreuzberg.



Mit 24 war Tim Raue "Aufsteiger des Jahres". © Kristin Bethge

