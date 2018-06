In einer Welt ohne Rassimus könnten wir unsere Gemeinsamkeiten erkennen. Es wäre egal, wie wir heißen, woher wir kommen, an was wir glauben und wie wir aussehen.

Es wäre eine Welt, in der ich keine Angst hätte. Ich bin Deutsche, ich bin weiß und ich bin privilegiert. Warum ich Angst habe? Mein Mann ist Marokkaner. Ich erlebe jeden Tag, dass wir hier unterschiedlich behandelt werden. Unsere Tochter trägt den arabischen Namen Hoffnung. Denn die haben wir.

Auch wenn es am Anfang unserer Beziehung schwer war. Ich musste mich oft erklären, denn mein Umfeld machte sich Sorgen: ob ich nicht Angst davor hätte, bald ein Kopftuch tragen zu müssen. Ob er mir im Haushalt und bei der Kindererziehung helfen würde. Und, und, und. Hätten sich die Leute die Zeit genommen, meinen Mann einfach kennenzulernen, sie hätten wohl keine dieser Fragen gestellt. Und wäre er deutsch gewesen und kein Muslim, hätte ich auch keine dieser Fragen gehört.

Es wurde verletzend, vor allem bei der Ausländerbehörde. Es sei ja unglaublich praktisch für meinen Mann, eine deutsche Tochter zu haben. Das haben uns die Sachbearbeiterinnen aber nicht ins Gesicht gesagt. Sie lästerten über uns, während wir vor ihnen saßen. Ich stillte gerade meine zwei Monate alte Tochter. Wir trauten uns nicht, etwas zu sagen, weil wir nur eine blöde Unterschrift brauchten und Angst hatten, sie nicht zu bekommen.

Freunde von uns passierte es, dass die Standesbeamtin die Mutter dazu bringen wollte, den marokkanischen Vater nicht in die Geburtsurkunde eintragen zu lassen. Früher oder später würde sie es bereuen.

Diese Menschen arbeiten für den Staat. Und auch heute, wenn Herr Seehofer oder irgendwer anders wieder damit anfängt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, fühle ich mich ausgeschlossen. Denn für mich gehört er zu meinem Leben. Wir sind keine religiöse Familie, aber es geht ja nicht um den Islam. Bei dieser Aussage geht es um die Menschen. Der Islam kommt ja nicht zu mir zum Essen oder fährt mit mir in den Urlaub und er ist nicht mein Arbeitskollege.

Ist mein Mann abends allein unterwegs, habe ich oft Angst. Davor, dass er auf die falschen Leute trifft und es für ihn gefährlich wird.

Wir suchen zurzeit eine neue Wohnung. In Köln ist es generell schwer. Aber während man mich am Telefon freundlich behandelt, ändert sich die Stimmung, sobald wir zu dritt zur Besichtigung erscheinen. Es kam auch schon vor, dass mein Mann ignoriert wurde.

Es gibt unheimlich viele nette und offene Menschen. Aber auch bei denen hört man immer wieder mal Fragen, die irritieren: "Ach, er tanzt Breakdance? Dann kann er ja kein gläubiger Moslem sein!" Das sind Menschen, die ich sonst als offen und tolerant empfinde. Aber wir wissen so wenig über das Leben anderer und sind so schnell im Urteilen. Wir wollen gar nichts von "denen" wissen, geschweige denn etwas erklärt bekommen. Wir lesen Fachartikel oder schauen Dokus über den Islam und haben unsere Meinung. Was weiß schon ein ungebildeter Moslem. Ich wünschte, die Welt würde weniger eingeteilt und kategorisiert sein. Ich wünsche mir, dass wir Dinge und Menschen weniger bewerten und mehr wahrnehmen. Alle Grenzen, die wir ziehen, sind Grenzen in unseren Köpfen, die uns beim Denken einschränken. Wir fühlen uns oft so sicher und so clever in einem von uns geschaffenen System, das alles, was nicht auf Anhieb passt, gefährlich scheint.