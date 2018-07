Angela Merkel hat gerade noch so ihre Regierung gerettet und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer befriedet. Ausgerechnet die nüchterne Merkel ist längst zur Kultfigur geworden, im Negativen wie im Positiven, über die deutschen Grenzen hinaus. Liegt das nur an ihrer Flüchtlingspolitik? Warum wird Politik überhaupt so stark personalisiert und ist das in der Schweiz wirklich anders?

Das zweite Thema bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Wie Journalisten mit ihren privaten politischen Meinungen umgehen sollten. In Österreich will der öffentlich-rechtliche ORF seinen Journalisten jede Meinungsäußerung auf Twitter und Co. verbieten. Und in Deutschland wird darüber gestritten, ob AfD-Berichterstatter an Anti-AfD-Demos teilnehmen sollen. In der Schweiz wiederum war es eine Zeit lang sogar erwünscht, dass Journalisten auch politische Ämter haben.