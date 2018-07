Salisbury - Britisches Paar durch Nowitschok vergiftet Der Polizei zufolge wurde bei dem Paar Nowitschok nachgewiesen. Bereits im März war der ehemalige russische Spion Sergej Skripal dem Nervengift in Salisbury ausgesetzt. © Foto: Matt Dunham/ picture alliance/ AP Photo

Bei den beiden neuen Vergiftungsfällen in Großbritannien ist nach Angaben der Polizei das Nervengift Nowitschok nachgewiesen worden. Wie der Leiter der britischen Anti-Terror-Behörden mitteilte, lägen aber keine Hinweise darauf vor, dass die beiden schwer erkrankten Opfer gezielt ins Visier genommen wurden.

Die beiden wurden nahe der Stadt Salisbury vergiftet, wo es im März dem früheren russischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter ebenso erging. Die Betroffenen sind den Behörden zufolge ein Mann und eine Frau, beide britische Staatsbürger. Sie würden im Krankenhaus behandelt.

Nach dem Vorfall wurden einige Bereiche in Salisbury und in Amesbury, dem Wohnort des Paares 13 Kilometer weiter nördlich, vorsichtshalber abgesperrt. Die Gesundheitsbehörde ging zunächst nicht von einer bedeutenden Gesundheitsgefährdung für die Öffentlichkeit aus. Das Paar soll unter anderem eine Veranstaltung in einer Kirche besucht haben, bevor es am Samstag erkrankte.



Die Beamten waren zunächst davon ausgegangen, dass die beiden möglicherweise verunreinigtes Heroin oder Crack-Kokain eingenommen haben könnten und sich daher im kritischen Zustand befinden. Die Symptome bei dem Paar seien jedoch denen sehr ähnlich gewesen, die bei Skripal aufgetreten waren, berichtete die britische Zeitung Sun. Das Paar wird nun im selben Krankenhaus behandelt, in dem auch die Skripals untergebracht waren.

Nowitschok war in den Siebziger- und Achtzigerjahren in der Sowjetunion entwickelt worden. Großbritannien hat die russische Regierung für den Anschlag auf Skripal verantwortlich gemacht, was diese zurückgewiesen hat. Westliche Staaten und Russland haben wegen der Krise zahlreiche Diplomaten gegenseitig ausgewiesen.