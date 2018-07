Nach den Waldbränden in Athen gehen Ermittler Hinweisen auf Brandstiftung nach. Es gebe ernsthafte Indizien dafür, dass das besonders zerstörerische Feuer am Küstenort Mati auf kriminelle Handlungen zurückgehe, sagte der stellvertretende Minister für Katastrophenschutz, Nikos Toskas. Darauf ließen Zeugenaussagen schließen.

Aus Satellitenaufnahmen ergebe sich, dass westlich von Athen binnen kürzester Zeit mehrere Brände entlang einer Straße ausgebrochen seien, sagte Toskas. Östlich von Athen habe sich der Brand wegen enorm starker Winde rasch ausgebreitet. "Es gibt auch hier nicht nur Indizien, sondern auch Anzeichen der Brandstiftung", sagte Toskas, der auf Details nicht eingehen wollte. Festnahmen von Verdächtigen habe es bislang nicht gegeben, teilte der Minister mit.



Die Zahl der Opfer ist nach Angaben der Behörden inzwischen auf 83 gestiegen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die verheerenden Brände waren am Montag vor allem in bei Touristen beliebten Küstenorten rund um Athen ausgebrochen. Bei der Katastrophe wurden so viele Menschen getötet wie bei keinem anderen Feuer in Europa im 21. Jahrhundert.