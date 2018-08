In der ZEIT vom 16. August hatte Bildungskorrespondent Thomas Kerstan unter der Überschrift "Wir brauchen einen neuen Kanon" (für Abonnenten) eine Liste von 100 Werken veröffentlicht, die jede und jeder kennen solle. Der Kanon hat eine Debatte ausgelöst, neben viel Zustimmung gab es auch deutliche Kritik: Wo sind die Frauen, die People of Color, die Queeren und Angehörigen anderer marginalisierter Gruppen?

Auch wir glauben: In einer globalisierten Welt, in der alte Gewissheiten infrage gestellt werden und in der sich der Zugang zu Wissen durch das Internet demokratisiert hat, in einer Zeit, in der Debatten zu Geschlechtergleichheit, zu strukturellem Rassismus, zu Zuwanderung und zu LGBTQIA zumindest in Deutschland immer mehr zum Alltag gehören, ist ein Kanon, der sich auf männliche, weiße Stimmen konzentriert, fragwürdig und unbefriedigend.



100 Stimmen

"Jeder Kanon ist auch subjektiv und zeigt die Vorlieben dessen, der auswählt", sagte einst ein weißer, heterosexueller und inzwischen verstorbener Mann. Warum also nicht, den Kanonexperten Marcel Reich-Ranicki im Hinterkopf, möglichst viele subjektive Stimmen einfangen? ZEIT ONLINE hatte Sie gebeten, uns die für Sie prägendsten und wichtigsten Songs, Filme, Romane, Bauwerke, Gemälde und theoretischen Werke zuzusenden.

Unter den Einsendungen fanden sich zahlreiche Klassiker, die auch Thomas Kerstans Kanon bereits enthielt: George Orwells 1984 wurde ebenso häufig vorgeschlagen wie Goethes Faust, Anne Franks Tagebuch war für viele unserer Leserinnen und Leser genauso bedeutend wie die Bibel und das Grundgesetz. Das ist nicht überraschend, sind diese Werke doch kulturgeschichtlich unumstritten von großer Bedeutung und gelten längst als kanonisch.

Wir haben uns jedoch gegen eine quantitative Auswahl entschieden. Unsere Auswahl reagiert insofern auf die Vorwürfe, als sie bevorzugt jene Vorschläge der Leserinnen und Leser präsentiert, die stärker auf gesellschaftliche Vielfalt eingeht. Sie werden in dieser Auswahl Werke weißer Männer finden, solche, die bereits als kanonisch gelten, in Kerstans Kanon jedoch nicht vorkommen. Sie werden auch Werke finden, die für ein junges, emanzipatorisches Anliegen stehen. Sie werden bekannte und weniger bekannte weibliche Stimmen vorfinden. Populärkulturelle Werke, die Sehgewohnheiten heutiger Generationen geprägt haben. Die Auswahl ist in zweierlei Hinsicht subjektiv: Sie vereint 100 Einzelstimmen der Leserschaft von ZEIT ONLINE, die wiederum nach den erläuterten Kriterien unter 1.000 Zuschriften redaktionell ausgesucht wurden.

Auswahl anpassen Weniger zeigen Stanley Kubrick: »2001: Odyssee im Weltraum« (1968) › Stanley Kubrick: »2001: Odyssee im Weltraum« (1968) Dieser Film von 1968 markiert den Eintritt in eine neue Welt der Computer – und thematisiert vieles, was uns heute noch immer umtreibt. User/in gatm Hannah Arendt: »Eichmann in Jerusalem« (1963) › Hannah Arendt: »Eichmann in Jerusalem« (1963) Arendt erläutert, dass nicht das falsche Denken, sondern Gedankenlosigkeit die Ursache für schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein kann. User/in opaclaus Miles Davis: »Kind of Blue« (1959) › Miles Davis: »Kind of Blue« (1959) »Kind of Blue« von Miles Davis ermöglicht einen Einstieg in die Welt des Jazz, eine Musikrichtung, die bis heute weltoffen, komplex und innovativ ist. Viel zu häufig hört man den Satz »Mit Jazz kann ich nichts anfangen«. Die Beschäftigung mit diesem einen Album mit fünf fantastischen Stücken, gespielt von den ganz großen Jazzmusikern, kann die Tür zum Jazzuniversum öffnen. User/in Jazzsaxo Joss Whedon: »Buffy Im Bann der Dämonen« (1997) › Joss Whedon: »Buffy Im Bann der Dämonen« (1997) Die Serie, erdacht von Joss Whedon, behandelte die Gleichberechtigung der Geschlechter und im Ansatz queere Lebensformen, lange bevor das Thema omnipräsent wurde. Außerdem ist die Serie wirklich zum Schreien komisch. User/in Anonym Raoul Peck: »I am not your negro« (2017) › Raoul Peck: »I am not your negro« (2017) Man sollte den Autor James Baldwin natürlich auch im Original gelesen haben, aber diese eindrucksvolle Doku schafft einen guten Einstieg in sein Denken, Leben, in sein Werk – und stellt erschreckende Bezüge zur US-amerikanischen Gegenwart her. _User/in IrisV Zaha Hadid: »phæno« (2005) › Zaha Hadid: »phæno« (2005) Architektonisch ist Wolfsburg keine besonders vielseitige Stadt. Das »phæno« direkt am Bahnhof ist jedoch eines der wichtigsten Bauwerke der Gegenwart. User/in sanus Astrid Lindgren: »Pippi Langstrumpf« (1945) › Astrid Lindgren: »Pippi Langstrumpf« (1945) Lindgren stellt zentrale Fragen nach kindlichem Erleben, Mut, Freundschaft und letztlich auch Pädagogik. Ein Werk von Astrid Lindgren sollte jeder kennen. Auch »Die Brüder Löwenherz« ist sehr interessant für Menschen jeglichen Alters. User/in Lia G. Erich Maria Remarque: »Im Westen nichts Neues« (1929) › Erich Maria Remarque: »Im Westen nichts Neues« (1929) Remarque zeigt die Sinnlosigkeit und Grausamkeit eines Krieges schonungslos auf. User/in Q Sowohl die literarische Vorlage als auch die Verfilmung sind unabdingbar: um aus der Geschichte zu lernen, um Kriege zu verhindern. User/in Milanowitsch Chimamanda Ngozi Adichie: »Americanah« (2013) › Chimamanda Ngozi Adichie: »Americanah« (2013) Ein mitreißender Roman, der nicht nur literarisch brillant, sondern auch gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung ist. Adichie schildert das Leben der genannten Afropolitans, einer neuen Generation von Kosmopoliten mit afrikanischen Wurzeln. User/in topi Jostein Gaarder: »Sofies Welt« (1991) › Jostein Gaarder: »Sofies Welt« (1991) Weil es die Entstehung der westlichen Kultur und den Aufklärungsgedanken auf einfache Weise erklärt. User/in Simon M. Weil es Kindern in vieler Hinsicht den Spaß am Denken offenbart. User/in Carlo Brüggemann Emily Brontë: »Sturmhöhe« (1847) › Emily Brontë: »Sturmhöhe« (1847) Brontë erzählt, was geschieht, wenn einem Menschen Unrecht widerfährt und er nicht von seiner Rache ablassen kann. User/in Christina Hain Suzanne Collins: »Die Tribute von Panem« (2008) › Suzanne Collins: »Die Tribute von Panem« (2008) Es geht um einen totalitären Staat. Jugendliche lehnen sich dagegen auf. Für mich zeigt die Trilogie, wie man innerhalb eines totalitären Systems Mensch bleiben kann. User/in Stefanie F. Karl Marx: »Das Kapital« (1867) › Karl Marx: »Das Kapital« (1867) Ein Blick auf die Verhältnisse von Kapitalisten zu Lohnarbeitern ermöglicht es erst, über die fundamentalen Kräfte unserer Wirtschaftssysteme nachzudenken. User/in Florian Obwohl vor über 100 Jahren verfasst, beschreibt »Das Kapital« auch heute noch, wie unsere Gesellschaft funktioniert. User/in Hermi Maren Ade: »Alle anderen« (2009) › Maren Ade: »Alle anderen« (2009) Alles, was man über Beziehungen wissen muss: Zwei Middle Ager, die sich auf Sardinien einer flimmernden Krisenhaftigkeit hingeben. Maren Ade ist eine der vielversprechendsten deutschen Filmemacherinnen. User/in Carmen Toni Morrison: »Menschenkind« (1987) › Toni Morrison: »Menschenkind« (1987) Ein beeindruckendes Werk über die psychologischen Folgen der Sklaverei. User/in AnneZ Jean-Paul Sartre: »Der Existenzialismus ist ein Humanismus« (1946) › Jean-Paul Sartre: »Der Existenzialismus ist ein Humanismus« (1946) Dieses Werk ist wichtig, weil viele Menschen sich zwar ihrer totalen Freiheit völlig bewusst sind, nicht aber ihrer damit verbundenen Verantwortung für die Menschheit. User/in p. änderson Saul Friedländer: »Das Dritte Reich und die Juden« (1998) › Saul Friedländer: »Das Dritte Reich und die Juden« (1998) Friedländer bietet die umfassendste Darstellung der Verfolgung der Juden im Dritten Reich, von ihren Anfängen bis zum schrecklichen Ende, literarisch auf höchstem Niveau. Dieses Buch ist insbesondere deshalb bedeutsam, weil es zeigt, dass das Grauen nicht erst mit der Wannsee-Konferenz begann, sondern bereits – für jeden erkennbar – mit der Machtergreifung und der Verdrängung jüdischer Mitbürger aus dem öffentlichen Leben. User/in JöBö Michael Jackson: »Thriller« (1982) › Michael Jackson: »Thriller« (1982) Das meistverkaufte Album aller Zeiten. Noch Fragen? User/in moonwalk Dante Alighieri: »Göttliche Komödie« (1321) › Dante Alighieri: »Göttliche Komödie« (1321) Die Commedia ist die Synthese von sowohl jüdisch-christlichem wie auch hellenistischem Erbe und könnte somit als die eigentliche Genesis der europäischen Literatur an sich bezeichnet werden. Dante führt den Leser nicht nur einmal durch die gesamte Erde und alle Himmelssphären, sondern auch durch eine allumfassende Menagerie aus antiker Philosophie, mittelalterlicher Scholastik, Mythologie, Astrologie, Geschichte und Politik; einen schier unerschöpflichen Mikrokosmos, der nicht nur durch die Schönheit seiner Verse glänzt, sondern auch Wissen vermittelt, die Liebe besingt und Moralvorstellungen an die Hand gibt. Dieses Werk darf in keinem Kanon fehlen und jeder sollte sich, zumindest einmal, mit den Terzinen des Florentiners eingehend beschäftigt haben. User/in Mathijs M. Ta-Nehisi Coates: »Zwischen mir und der Welt« (2015) › Ta-Nehisi Coates: »Zwischen mir und der Welt« (2015) Ta-Nehisi Coates ist eine der wichtigsten afroamerikanischen Stimmen der Gegenwart. Unbedingt lesen. User/in elenaxx Ödön von Horváth: »Jugend ohne Gott« (1937) › Ödön von Horváth: »Jugend ohne Gott« (1937) Das beste Buch, das ich in meiner Schulzeit gelesen habe. Bei den gegenwärtigen Entwicklungen bekommt »Jugend ohne Gott« eine erschreckende Aktualität. User/in Julia B. Zadie Smith: »Zähne zeigen« (2000) › Zadie Smith: »Zähne zeigen« (2000) Dieses Buch sollte tatsächlich jeder gelesen haben. Die junge Autorin hat ein Buch geschrieben, dass vor Witzigkeit und Vielschichtigkeit geradezu explodiert. Dabei hält sie kunstvoll die erzählerischen Fäden in der Hand, schreibt virtuos und erzählt uns viel über das migrantische Großbritannien, Vergangenheit und Gegenwart. User/in Anonym Claude Lanzmann: »Shoah« (1985) › Claude Lanzmann: »Shoah« (1985) Lanzmann veranschaulicht die Perfidie des Holocaust, indem er sowohl Täter als auch Opfer zu Wort kommen lässt. Dieser Film ist schonungslos, hält sein Publikum neun Stunden lang gefangen – und ist unablässlich für die historische Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Juden. User/in Benq Niki de Saint Phalle: »Gwendolyn« (1966) › Niki de Saint Phalle: »Gwendolyn« (1966) Jeder kennt Niki de Saint Phalle, und selbst die, die glauben, sie nicht zu kennen, haben ihre »Nanas« schon einmal gesehen. Die üppigen, bunten Frauenfiguren waren ihr Markenzeichen – die wenigsten wissen, dass Niki de Saint Phalle sich auch im Film und im Theater versuchte. User/in Meiko Roland Barthes: »Mythen des Alltags« (1957) › Roland Barthes: »Mythen des Alltags« (1957) Barthes zeigt zum einen, wie Ideologien durch Bilder der Werbung, Metaphern der Alltagssprache und Darstellungen in den Medien bestimmte Vorstellungen davon enthalten, was die Welt ist und wie die Gesellschaft funktioniert. Und er zeigt zum anderen, wie man an den Selbstverständlichkeiten rütteln kann. Beides zu wissen und zu können, ist heute noch wichtiger als in den Fünfzigerjahren, als Barthes dieses Buch schrieb. Barthes‹ Essays sind verständlich geschrieben, entbehren aber nicht einer komplexen Methodologie. User/in Lukas H. Grace Jones: »Slave To The Rhythm« (1985) › Grace Jones: »Slave To The Rhythm« (1985) Grace Jones gehört in jeden Kanon der Popgeschichte: Ihre einmalige Energie und Androgynität, ihr Sound, ihre Coolness prägen mich noch heute. User/in Angelique Beyoncé: »Lemonade« (2016) › Beyoncé: »Lemonade« (2016) Eines der politischsten R‘n’B-Alben der Gegenwart. User/in topform Joseph Heller: »Catch-22« (1961) › Joseph Heller: »Catch-22« (1961) Das beste Antikriegsbuch aller Zeiten. Anfangs ein Flop, wurde es mit den Jahren immer bekannter und gilt heute als eine der schneidensten Satiren, die die Welt je gelesen haben sollte. User/in Felix Charlie Chaplin: »Moderne Zeiten« (1936) › Charlie Chaplin: »Moderne Zeiten« (1936) Ein prophetischer Film. Witzig, traurig. Chaplin in Höchstform, die Tragikomik des menschlichen Lebens kann wohl nur er so darstellen. User ManfredR Yuval Noah Harari: »Eine kurze Geschichte der Menschheit« (2011) › Yuval Noah Harari: »Eine kurze Geschichte der Menschheit« (2011) Leicht verständlich geschrieben und unparteilich: Yuval Noah Harari, israelischer Universitätsprofessor, zeigt die Welt aus einem vollkommen neuen Blickwinkel. User/in Janis Es ermöglicht einen soziologischen distanzierten Blick auf unsere Gesellschaft und lässt einen spüren, dass unser Sein auf der Erde unglaublich unbedeutend und sinnlos ist. User/in Andreas B. Lion Feuchtwanger: Erfolg (1930) › Lion Feuchtwanger: Erfolg (1930) »Erfolg« gehört zu den vergessenen Werken deutscher Schriftsteller und zeigt den Beginn der Nazizeit. Ich finde, die Gefahren wirken aktuell. Umso wichtiger ist es, dieses Buch zu lesen. User/in allesegal Ingmar Bergman: »Das siebente Siegel« (1957) › Ingmar Bergman: »Das siebente Siegel« (1957) Der Film beschäftigt sich mit ultimativen Fragen des menschlichen Daseins und verzichtet darauf, eindeutige Antworten zu geben. User/in Pim John Steinbeck: Früchte des Zorns (1940) › John Steinbeck: »Früchte des Zorns« (1940) Eine großartige Sozialstudie. Hat nichts von seiner Kraft verloren. User/in Aberhallo Federico Fellini: »La Strada« (1954) › Federico Fellini: »La Strada« (1954) Fellini beschäftigt sich mit der Frage der Mitmenschlichkeit. Er zeigt die Konsequenzen, die entstehen, wenn Menschen herzlos miteinander umgehen. User/in claire Elias Canetti: »Masse und Macht« (1960) › Elias Canetti: »Masse und Macht« (1960) Elias Canetti zeigt die durch alle Jahrhunderte hindurch geltende Furcht der Menschen vor dem Unbekannten. Mittels dieser Angst ist es charismatischen Führungskräften immer wieder gelungen, große Menschenmengen um sich zu versammeln – mit oftmals verheerenden Folgen. User/in R. Margarete Kilger Elias Canetti macht verständlich, wie das Dritte Reich geschehen konnte. User/in Patrick J. Houda Benyamina: »Divines« (2016) › Houda Benyamina: »Divines« (2016) Ein Film über Freundschaft, Jugend und das Leben im Banlieue, der es von den Filmfestspielen in Cannes bis auf Netflix schaffte. User/in darrling Jane Campion: »Das Piano« (1993) › Jane Campion: »Das Piano« (1993) Einer der poetischsten Filme, die ich je sah. Holly Hunter ist für mich eine der unterschätztesten Schauspielerinnen Hollywoods. User/in Frida Haag David Chase: »The Sopranos« (1999–2007) › David Chase: »The Sopranos« (1999–2007) Unbedingt anschauen! Hat das Seriengenre revolutioniert. James Galdofinis Spiel als depressiver Mafioso: göttlich. Anonym Mary Shelley: »Frankenstein« (1818) › Mary Shelley: »Frankenstein« (1818) Ich musste das Buch in meiner Schulzeit lesen. Aufgrund mangelnder Englischkenntnisse war ich gelangweilt bis genervt. Irgendwann fiel es mir dann in einer griechischen Urlaubsbibliothek wieder in die Hände. Deutsche Touristen hatten es wohl dagelassen. Vom Meer hab ich dann zwei Tage nichts mehr gesehen, konnte nicht aufhören zu lesen. Shelley verhandelt Fragen, die noch immer relevanz besitzen. Von der Hybris des Menschen und von der Frage, wo menschliches Leben beginnt. Unbedingt wieder in den Schulunterricht aufnehmen. User/in Guilin Hans Fallada: »Jeder stirbt für sich allein« (1947) › Hans Fallada: »Jeder stirbt für sich allein« (1947) Fallada hat dieses Buch über den kleinen und trotz seiner Einfachheit wagemutigen Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit letzter Kraft geschrieben und sorgt Seite für Seite dafür, dass man Otto Quangel nie vergessen wird. Auch wenn er am Ende ganz allein war. User/in Anonym Oscar Wilde: »Das Bildnis des Dorian Gray« (1890) › Oscar Wilde: »Das Bildnis des Dorian Gray« (1890) Das Buch beschreibt das viktorianische England und setzt sich kritisch mit den Moralvorstellungen der damaligen Zeit auseinander. Die Wirkungsgeschichte dieses Klassikers zeigt, wie wichtig enagierte Literatur ist: Sie sollte sich niemals den Mund verbieten lassen. User/in Leopold Bloom Virginia Woolf: »Ein Zimmer für sich allein« (1929) › Virginia Woolf: »Ein Zimmer für sich allein« (1929) Virginia Woolfs Prosa ist brillant, aber dieser Essay ist wohl das Beste, was sie geschrieben hat: Er zeigt, wofür man als Schrifstellerin in den Zwanzigerjahren kämpfen musste – und analysiert Herausforderungen, mit denen Frauen sich auch heute noch konfrontiert sehen. User/in victoria Jack Kerouac: »On the Road« (1957) › Jack Kerouac: »On the Road« (1957) Immer, wenn ich an den Roman denke, will ich auch raus auf die Straße. Natürlich mach es nicht, natürlich bleibe ich in meinen kleinen vier Wänden. Aber: Der Roman vermittelt ein Gefühl von Freiheit. User/in Chris David Simon: »The Wire« (2002–2008) › David Simon: »The Wire« (2002–2008) Keiner schafft es so perfekt, Unterhaltung dermaßen viel gesellschaftliche Relevanz und Tiefe zu verleihen wie David Simon. User/in 1893 Patti Smith: »Horses« (1975) › Patti Smith: »Horses« (1975) Patti Smith hat gezeigt, wie man als Frau in den Siebzigerjahren ein befreites Leben führen, wie man zugleich Musikerin und Schriftstellerin sein kann. »Horses« übersetzt ihre Stärke, ihren radikalen Lebenswillen in Musik. User/in woodhood Jürgen Habermas: »Erkenntnis und Interesse« (1968) › Jürgen Habermas: »Erkenntnis und Interesse« (1968) Weil es plastisch darstellt, dass Erkenntnis immer nur interessegeleitet ist – vor 50 Jahren erschienen und in Zeiten von »Lügenpresse« und »Fake-News« unglaublich relevant. User/in Anonym Der Koran (ab etwa 632 n. Chr.) › Der Koran (ab etwa 632 n. Chr.) Er kann ein Verständnis für die Gemeinsamkeiten der beiden größten monotheistischen Religionen schaffen. User/in VS Simone de Beauvoir: »Das andere Geschlecht« (1949) › Simone de Beauvoir: »Das andere Geschlecht« (1949) Der moderne Feminismus hat Simone de Beauvoir alles zu verdanken. Sie war eine der Ersten, die die Funktion der Frau als das »andere« erkannte – und sich entschieden dagegen stellte. Anonym F. Scott Fitzgerald: »Der große Gatsby« (1925) › F. Scott Fitzgerald: »Der große Gatsby« (1925) Fitzgerald mahnt: Jeder Mensch setzt sich idealistische und romantische Ziele, die teils mit Mitteln angestrebt werden, die zur Gefahr werden. Die Reflexion des eigenen Handelns ist jedoch unabdingbar. User/in Fitzgeraldo Lucia Berlin: »Was ich sonst noch verpasst habe« (2015) › Lucia Berlin: »Was ich sonst noch verpasst habe« (2015) Lucia Berlin ist eine geheime Größe der US-amerikanischen Literatur. Ihr bewegtes Leben schlug sich in ihrer Literatur nieder und zeugte von einem ungeheuren Lebenswillen. User/in billes David Foster Wallace: »Unendlicher Spaß« (1996) › David Foster Wallace: »Unendlicher Spaß« (1996) Hier geht es um alles: Gesellschaft, Terrorismus, Sucht, Obsession, Adoleszenz. User/in Bernd Müller 1.000 Seiten Poesie. User/in Olive Gustave Le Bon: »Psychologie der Massen« (1895) › Gustave Le Bon: »Psychologie der Massen« (1895) Gustave Le Bons Standardwerk macht deutlich: Manipulationen, vor allem als »Massenwaffe« eingesetzt, verhindern mündiges Handeln und Denken, aber auch eine eigenverantwortliche, persönliche Meinung. Manipulationen können demokratische Werte unterdrücken und Massen zu egoistischen ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Zwecken missbrauchen. User/in Maik S. Walter Gropius und andere: Das Bauhaus (ab 1919) › Walter Gropius und andere: Das Bauhaus (ab 1919) Das Bauhaus prägte alles: unser Denken, Sehen, unser Bauen. Sein Einfluss wirkt bis heute nach. User/in Amir Sigmund Freud: »Die Traumdeutung« (1899) › Sigmund Freud: »Die Traumdeutung« (1899) Das Unbewusste ist der Hauptakteur auf dieser Welt, und Freud ist derjenige, der diese Erkenntnis populär machte. Er ist der Großmeister in der Dechiffrierung der Sprache des Unbewussten. User/in Sluccio Thomas Bauer: »Die Vereindeutigung der Welt« (2018) › Thomas Bauer: »Die Vereindeutigung der Welt« (2018) Thomas Bauer gelingt es in seinem Werk, den Hang zur Verdrängung der Bedeutungsvielfalt und dessen Konsequenzen für die Gesellschaft verständlich darzustellen. Es werden dabei Parallelen in allen erdenklichen Lebensbereichen ersichtlich – egal ob Fernsehprogramm oder Einkaufen. Das Buch regt zum Nachdenken an und befasst sich mit einem Thema von enormer Bedeutung. User/in Y. Billeter Pink Floyd: »Dark Side Of The Moon« (1973) › Pink Floyd: »Dark Side Of The Moon« (1973) Mit dieser Platte hat Pink Floyd einen Meilenstein des Genres Konzeptalbum mit allen relevanten Themen des Lebens geschaffen. User/in Erik Stiegmann Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: »Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug« (1944) › Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: »Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug« (1944) Wenn die Mehrheit der Deutschen diesen Text kennen und verstehen würde, wäre schon viel gewonnen. User/in Hanayagi Judith Kerr: »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« (1971) › Judith Kerr: »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« (1971) Ein Buch, das für junge Schüler ganz wichtig ist. User/in Noch ein Online-Konto Juli Zeh: »Corpus Delicti« (2009) › Juli Zeh: »Corpus Delicti« (2009) Eine Dystopie, die immer näher an unsere Gegenwart rückt: Juli Zeh hat ein Szenario erschaffen, das genau deswegen schockiert, weil es gar nicht so realitätsfern scheint. User/in Meike Arundhati Roy: »Der Gott der kleinen Dinge« (1997) › Arundhati Roy: »Der Gott der kleinen Dinge« (1997) Mit diesem Buch habe zum ersten mal begriffen, wozu Sprache in der Lage ist. Am besten im Original auf Englisch lesen. User/in Hüpfburg Madonna: Musikvideo zu »Open your Heart« (1986) › Madonna: Musikvideo zu »Open your Heart« (1986) Meiner Ansicht nach der künstlerisch leichteste und gelungenste Versuch der Pop-Geschichte, zu verdeutlichen, wie Männer herrschen und woran sie leiden und wie Frauen sie und sich selbst befreien können. User/in OSchnelzer Frei Otto: Das Münchner Olympiastadion (1972) › Frei Otto: Das Münchner Olympiastadion (1972) An einem Ort und über einen kleinen Zeitraum verdichten sich deutsche Vergangenheit, die Zurschaustellung eines neuen deutschen Selbstverständnisses, technischer Fortschrittsglaube und optimistische Zukunftsvision und gleichzeitig globale Politik und die Zwänge einer modernen Massenmediengesellschaft und Eventkultur. User/in Ploink Jean Rhys: »Sargassomeer« (1966) › Jean Rhys: »Sargassomeer« (1966) »Jane Eyre« kennt jeder. Das hier ist die Gegenerzählung, die Geschichte der Frau, die Brontës Held in seinem Dachboden versteckt hält. »The empire writes back.« User/in LucyM Elena Ferrante: »Meine geniale Freundin« (2011) › Elena Ferrante: »Meine geniale Freundin« (2011) Selten konnten sich in meinem Umfeld so viele Menschen auf ein Buch einigen. Ferrantes Erzählung einer Freundschaft unter widrigsten Bedingungen ist alles: politisch, hart, rührend und wahnsinnig gut geschrieben. User/in Lars Rio Reiser: »Für immer und dich« (1986) › Rio Reiser: »Für immer und dich« (1986) Rio Reiser gehört in jede*n deutschen Musikkanon. User/in kalamata Fatma Aydemir: »Ellbogen« (2017) › Fatma Aydemir: »Ellbogen« (2017) Weibliche Gewalt ist viel zu selten Bestandteil deutscher Literatur. Genauso wie die Realität von jungen Migranten der zweiten Generation. Dieses Psychogramm muss man lesen. User/in Polli Fatih Akin: »Gegen die Wand« (2004) › Fatih Akin: »Gegen die Wand« (2004) Mit diesem Film wurde Fatih Akin international bekannt: die schonungslose Liebesgeschichte zweier Verlorener, ein Film voller Verzweiflung, Schmerz, Gewalt und Sehnsucht. User/in pflaume Tocotronic: »Schall und Wahn« (2010) › Tocotronic: »Schall und Wahn« (2010) Dirk von Lowtzow und seine Bandkollegen haben den Sound einer ganzen Generation geprägt, einen Sound voller Lebenslust und Zweifel, voller Wut und Hoffnung. Eigentlich gehören alle Tocotronic-Alben in den Kanon. Aber »Schall und Wahn« ist das frappanteste, das eigenwilligste, das beste. User/in xxalexx Elfriede Jelinek: »Prinzessinnendramen« (2003) › Elfriede Jelinek: »Prinzessinnendramen« (2003) Brutal, wie alles von Jelinek. Unbedingt lesen, wie alles von Jelinek. User/in Anonym Ang Lee: »Brokeback Mountain« (2005) › Ang Lee: »Brokeback Mountain« (2005) Ich könnte jedes Mal heulen. Die Geschichte einer nur im Verborgenen ausgelebten Sehnsucht zwischen zwei Cowboys ist einer der berührendsten Filme, die es gibt. Basierend auf dem Buch von Annie Proulx, das selbst ein Meisterwerk ist. Als erster schwuler Mainstreamfilm ist »Brokeback Mountain« auch von großer politischer Bedeutung. User/in Dirk Taiye Selasi: »Ghana must go« (2013) › Taiye Selasi: »Ghana must go« (2013) Alle reden über Flüchtlinge, hier ist eine ihrer Geschichten: Selasi erzählt meisterhaft über die Zerrissenheiten mehrerer Generationen zwischen Aufsteigerwünschen und Heimat, zwischen Afrika und USA. _User/in FrancesP David Hockney: »A Bigger Splash« (1967) › David Hockney: »A Bigger Splash« (1967) David Hockney hat seine einzigartige Pool-Ästhetik geschaffen: klare Linien, kalifornisches Blau, ein Platschen als einziges Störmoment. User/in Agata Hank Williams: »Cold, Cold Heart« (1951) › Hank Williams: »Cold, Cold Heart« (1951) Hank Willams hat alle inspiriert: Johnny Cash, Bob Dylan und Norah Jones. Eine viel zu lange vergessene Legende der Countrymusik. User/in hollygolightly Prince: »Sign o‹ the Times« (1987) › Prince: »Sign o‹ the Times« (1987) Ein Genie. Prince ist Komponist, Sänger, Tänzer – alles, was er gemacht hat, ist absolut unverwechselbar. Sein Werk muss man kennen, am besten sein Gesamtwerk. Hier lernt man alles, was man über Musik, Videos und die Achtziger wissen muss. User/in Selda23 Greta Gerwig: »Frances Ha« (2012) › Greta Gerwig: »Frances Ha« (2012) Wer ist diese Generation Y? Greta Gerwig gibt die Antwort. »Frances Ha« ist mehr als das Porträt einer jungen Frau in New York, es ist das Porträt einer ganzen Generation von hoffnungsvollen, jungen Menschen, die mit Zukunftsängsten und urbanen Mietpreisen zu kämpfen haben. User/in carloss Renée Gailhoustet: »Ivry« (1969) › Renée Gailhoustet: »Ivry« (1969) Architektinnen laufen oft unter »Mitarbeiterin« oder »Ehefrau«. Was Frauen alles für die Architektur geleistet haben, zeigt das Werk von Gailhoustet, unter anderem in ihrer Zeit als Stadtplanerin. Ob das nur weibliches Bauen ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es war prägend. User/in maackie Artemisia Gentileschi: »Judith und Holofernes« (1620) › Artemisia Gentileschi: »Judith und Holofernes« (1620) Eine der größten Malerinnen des Barocks, eine der ersten Feministinnen in der Kunst. Niemand stellte Leid und Emotionen so dar wie sie. User/in august11 Judith Butler: »Das Unbehagen der Geschlechter« (1990) › Judith Butler: »Das Unbehagen der Geschlechter« (1990) Geschlecht ist nicht natürlich. Geschlechtliche Identität wird durch Handlungen hergestellt. Butler ist eine radikale Vordenkerin. Sie hat uns die Augen geöffnet. User/in heike John Waters: »Female Trouble« (1974) › John Waters: »Female Troubles« (1974) John Waters ist der König des Trashs. Das allein würde wahrlich nicht reichen, um in einen Kanon zu kommen, aber John Waters‹ Trash ist subversiv. Durch sein gesamtes Werk zieht sich der Tabubruch, er hat Themen in den Mainstream gebracht, noch bevor es in war, sich über Geschlechteridentitäten Gedanken zu machen. Somit hat er noch eine ganze Menge für die Queer-Community geleistet und nebenbei Johnny Depp groß rausgebracht. Vor allem seine Filme mit der früh verstorbenen Transkünstlerin Divine sind legendärst. User/in Malheureuse Paula Modersohn-Becker: »Selbstporträt mit Kamelienzweig« (1907) › Paula Modersohn-Becker: »Selbstporträt mit Kamelienzweig« (1907) Eine der wenigen bekannten Frau in der Bildenden Kunst der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, eine der bedeutendsten Vertreterinnen des Expressionismus. User/in zuki Marina Abramović: »Seven Easy Pieces« (2005) › Marina Abramović: »Seven Easy Pieces« (2005) Schmerz, Verlust, Liebe und das Dasein als Frau: Marina Abramović hat die Performancekunst mit ihren existenziellen Themen und ihrer schonungslosen Herangehensweise groß gemacht. User/in Franca . Shirin Neshat: »Fervor« (1999) › Shirin Neshat: »Fervor« (1999) Die Künstlerin ist eine der weiblichen Stimmen, die Leben und Lieben im Iran thematisiert. Ich war sehr berührt. User/in Eren Jonathan Meese: »Die Humpty-Dumpty-Maschine der totalen Zukunft« (2010) › Jonathan Meese: »Die Humpty-Dumpty-Maschine der totalen Zukunft« (2010) Der Titel ist Programm. User/in manson Anna Seghers: »Das siebte Kreuz« (1942) › Anna Seghers: »Das siebte Kreuz« (1942) Dieser Roman ist ein unabdingbares Zeugnis deutscher NS-Geschichte. Im südfranzösischen Exil schrieb Anna Seghers die Geschichte der Flucht von sieben KZ-Häftlingen – und schuf so eine Pflichtlektüre für die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazizeit. User/in jules David Lynch: »Twin Peaks« (1990–1991) › David Lynch: »Twin Peaks« (1990–1991) Heute noch habe ich Angst vor »Bob«. Lynchs Serie hat Fernsehgeschichte geschrieben. Ist eine der gruseligen Urmütter der modernen Serie. Eine Generation von Kindern ist gleichsam traumatisiert wie begeistert und trinkt vermutlich heute täglich »verdammt guten Kaffee«. User/in Tobias Christine Nöstlinger: »Gretchen Sackmeier« (1981) › Christine Nöstlinger: »Gretchen Sackmeier« (1981) Dass Christine Nöstlinger tot ist, macht mich noch immer traurig. Es gibt wohl kaum eine Autorin im deutschsprachigen Raum, die Kinder derart ernst genommen hat. Die Gretchen-Sackmeier-Reihe steht dafür exemplarisch. User/in anna Childish Gambino: »This is America« (2018) › Childish Gambino: »This is America« (2018) Wahnsinnslied, Wahnsinnsvideo. DER künstlerische Kommentar zu Trumps USA und dem rassistischen Alltag. User/in Jacobiner Oasis: »(What’s the Story) Morning Glory?« (1995) › Oasis: »(What’s the Story) Morning Glory?« (1995) Es gibt Menschen, die sagen, Oasis läutete das Ende der experimentellen britischen Musik ein. Es gibt Menschen, für die war die Musik von Oasis lebensverändernd. Blur war übrigens auch nicht schlecht. User/in annekarenino Agnès Varda: »Das Glück« (1965) › Agnès Varda: »Das Glück« (1965) In diesem Film entlarvt Agnès Varda die bürgerliche Idylle. _User/in thomas Yasushi Inoue: »Das Jagdgewehr« (1964) › Yasushi Inoue: »Das Jagdgewehr« (1964) Ein Ménage-à-trois mit tödlichem Ausgang. Der Japaner Inoue erzählt auf knappen Zeilen ein existenzielles Drama. Ein Lied auf die Einsamkeit. User/in Nico Margarethe von Trotta: »Die bleierne Zeit« (1981) › Margarethe von Trotta: »Die bleierne Zeit« (1981) Ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte. Die 68er-Revolution mit all ihren Irrungen, Wirrungen und Idealen wird hier eindrücklich dargestellt. User/in sascha Kurt Tucholsky: »Gesamtausgabe« (1966) › Kurt Tucholsky: »Gesamtausgabe« (1966) Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Stimmen der linken Intellektuellen so dringend benötigt werden, kann ich jedem nur Kurt Tucholskys Schriften ans Herz legen. Witzig, nicht verbissen, heiter, aber treffend. Ein Vorbild für alle. User/in Inge Christa Wolf: »Der geteilte Himmel« (1963) › Christa Wolf: »Der geteilte Himmel« (1963) Eine Liebe scheitert an der damals neuen innerdeutschen Grenze. Nüchtern erzählt Christa Wolf von den Anfängen der DDR – und bringt ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass Systemmängel behoben werden können. _User/in tobiasF Susan Sontag: »Kunst und Antikunst« (1966) › Susan Sontag: »Kunst und Antikunst« (1966) Alles von Susan Sontag sollte als kanonisch gelten: Die Grande Dame der Kunst, kluge, unakademische Essays zu schreiben. »Kunst und Antikunst« ist einer ihrer besten. User/in locke Ingeborg Bachmann: »Die gestundete Zeit« (1953) › Ingeborg Bachmann: »Die gestundete Zeit« (1953) »Es kommen härtere Tage.« Wer Trost sucht, wird ihn bei Ingeborg Bachmann finden. User/in Gretel Harper Lee: »Wer die Nachtigall stört« (1960) › Harper Lee: »Wer die Nachtigall stört« (1960) Pullitzer-Preis-gekrönt, schonungslos und leider noch immer aktuell: »Wer die Nachtigall stört«, der wichtigste Roman der großartigen Harper Lee. User/in karo_tte T.C. Boyle: »Wassermusik« (1982) › T.C. Boyle: »Wassermusik« (1982) Nicht ohne Grund wird dieser Text immer wieder neu übersetzt: ein wahrlicher Schelmenroman. User/in David Chinua Achebe: »Alles zerfällt« (1958) › Chinua Achebe: »Alles zerfällt« (1958) Ein frisch gebliebener Klassiker. User/in francois Alice Walker: »Die Farbe Lila« (1982) › Alice Walker: »Die Farbe Lila« (1982) Die Verfilmung von Steven Spielberg sieht neben der Literaturvorlage von Alice Walker blass aus: Er ist feministische Utopie, lebensumspannendes Melodram und Coming-Out-Story in Einem, erzählt in der klassischen Form des Briefromans. User/in OlGa Aretha Franklin: »Think« (1968) › Aretha Franklin: »Think« (1968) Power! Black Power! Woman Power! Black Woman Power! User/in Gramma

Es geht weiter

Trotz aller Bemühungen: Auch dieser Kanon bleibt einer westlichen Kulturproduktion verhaftet, repräsentiert weniger Frauen als Männer und macht längst nicht alle gesellschaftlich marginalisierten Gruppen sichtbar. Ebenfalls aufgrund weniger entsprechender Einsendungen lässt er zudem die Naturwissenschaften vollkommen außen vor.

Somit bleibt auch diese Auswahl unfertig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist Annäherung und Versuch. Jeder Kanon ist subjektiv. Das wusste schon Marcel Reich-Ranicki.