Jahrelang reden wir vom kommenden Klimawandel, und nun ist er da: In diesem Jahr ist es mal wieder rekordwarm, die Ernte verdorrt und an manchen Orten wird das Wasser knapp. Wie kann sich die Landwirtschaft darauf einstellen? Und dürfen wir jetzt alle kurze Hosen tragen im Büro? Servus. Grüezi. Hallo. diskutiert die Dürre und die Hitze.

Zweites Thema, passend dazu: transalpine Badekultur! Wo springen wir am liebsten ins Wasser? Wir erinnern uns an lange Sommer am Beckenrand und feiern die schönsten Flüsse und Seen der Alpen.