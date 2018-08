Deutschland ist ein Einwanderungsland! Nach Jahren des Leugnens sieht auch die Union in Deutschland ein, dass es ein Einwanderungsgesetz braucht, das ausländische Fachkräfte ins Land holt. Denn die boomende Wirtschaft ist darauf angewiesen. Geht das, ohne dass gleich wieder die Sorgen vor illegaler Masseneinwanderung hochkochen? Was steht drin? Und wie attraktiv sind eigentlich die Schweiz und Österreich für Ausländer auf Jobsuche?

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Vor genau 20 Jahren hat die Schweiz sich in der Meili-Affäre erstmals ausgiebig mit der eigenen Rolle im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Warum hat das so lange gedauert? Auch Österreich war ja jahrzehntelang vor allem damit beschäftigt, zu betonen, dass Hitler zwar bei ihnen geboren, aber erst in Deutschland groß wurde. Und: War die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland wirklich vorbildlich?