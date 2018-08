Steile These: Weil die Schweiz immer städtischer wird und die Schweizer immer gebildeter, wird es die nationalkonservative SVP immer schwerer haben. Stimmt das oder ist das naiv? Wir diskutieren darüber, ob der gesellschaftliche Wandel rechten Parteien mittelfristig schaden wird.

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Auch in Österreich darf man jetzt 140 fahren! Zwar nur auf einem Testabschnitt der Autobahn, aber immerhin. Die Deutschen können darüber nur lachen, hier wird man mit langsamen 140 per Lichthupe auf die rechte Spur verbannt. Woher kommt diese deutsche Raserei und warum sind viele so unzugänglich für die vielen guten Argumente für ein Tempolimit?