© Maria Sturm für ZEIT ONLINE

"Late Night muss erst mal nicht sein. Ich hadere damit nicht, ich warte", sagt Sophie Passmann im unendlichen Interviewpodcast. In der fünften Folge von Alles gesagt? spricht die Komikerin, Autorin und Moderatorin mit ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner über das Politikverständnis ihrer Generation, wie es ist, auf Instagram und für Jan Böhmermann zu arbeiten, warum sie als Studentin in Freiburg einmal einen Fuchs geklaut hat und was der wahrscheinlich beste Käsekuchen der Welt mit dem Berghain zu tun hat.

Die 24-Jährige erzählt, wie es war, als Manisch-Depressive aufzuwachsen, warum ihr allererstes Date ausgerechnet in Fulda stattfand und dass sie einmal darüber nachgedacht hat, sich die Silhouette von Pocahontas tätowieren zu lassen – "Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe."



Sie singt mit den beiden Gastgebern das alte Arbeiterlied Bella Ciao, das jetzt wieder in den Charts ist, und bietet ungefragt eine zweite Gesangseinlage, bis sie das Gespräch nach vier Stunden und fünf Minuten beendet. Das darf bei Alles gesagt? nämlich nur der Gast.

"Der ganze zwischenmenschliche Kram ist für mich wahnsinnig anstrengend", sagte die Komikerin Sophie Passmann (Mitte) im Gespräch mit ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend (links) und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner (rechts). © Maria Sturm für ZEIT ONLINE

