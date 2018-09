Tina, 33, arbeitet in der Pharmabranche, aus Berlin

»Ich bin in der DDR geboren. Bei der Wende war ich noch sehr jung. Aber was mir unser Grundgesetz zur Verfügung gestellt hat, war toll: Ich war frei und hatte die Möglichkeit, mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. 2015 hat viele Menschen bewogen, AfD zu wählen. Striktere Grenzkontrollen würden eine Balance in die Diskussion bringen. Nur so kann man verhindern, dass noch mehr Menschen AfD wählen.«