Seit dem 1. August gilt in Deutschland der Familiennachzug für enge Angehörige von Geflüchteten mit subsidiärem Schutz, bis zu 1.000 Menschen dürfen seitdem jeden Monat ein Einreisevisum erhalten. Allerdings zeigen erste Zahlen des Auswärtigen Amtes, dass der Prozess nur langsam in Gang kommt: Im August wurden demnach nur 42 Visa an Nachzugsberechtigte ausgegeben.



Der Familiennachzug war eines der größten politischen Streitthemen der vergangenen Jahre. Die CSU hatte immer wieder eine so genannte Obergrenze für Flüchtlinge gefordert, schließlich einigte sich die große Koalition auf die Zahl 1.000 pro Monat für subsidiär Schutzbedürftige. Das sind Migranten, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention keinen Schutzstatus bekommen, aber gemäß dem deutschen Asylgesetz nachweisen können, dass ihnen in ihrer Heimat Folter, eine andere unmenschliche Behandlung oder Lebensgefahr aufgrund kriegerischer Handlungen droht.



Einen Antrag auf Familiennachzug kann nun seit 1. August ein begrenzter Teil der Familie stellen: In die Bundesrepublik nachkommen dürfen Ehefrauen und Ehemänner, Eltern von minderjährigen Kindern und minderjährige ledige Kinder. Sie können ihre Gesuche bei den deutschen Auslandsvertretungen stellen – also beispielsweise in Jordanien oder im Libanon.

Von den Vertretungen seien im ersten Monat 853 Anträge zur Prüfung an die Ausländerbehörden in Deutschland weitergeleitet worden, hieß es vom Auswärtigen Amt. Hier sei eine weitere Steigerung absehbar, wenn die neuen Verfahren sich einspielten, sodass zumindest in den Vertretungen 1.000 Fälle im Monat bearbeitet werden könnten.



Alle Bescheide positiv

Nach der Prüfung durch die Ausländerbehörden trifft das Bundesverwaltungsamt die Auswahl der Nachzugsberechtigten. Im August habe die Behörde 65 Fälle zur Prüfung vorliegen gehabt und habe alle positiv entschieden, hieß es.



Die Fallzahlen für den ersten Monat sind laut dem Auswärtigen Amt aber kaum aussagekräftig. Hintergrund ist offenbar das Prüfverfahren, das einige Zeit in Anspruch zu nehmen scheint. Die beteiligten Behörden stimmten sich eng ab, um "die Verfahren weiter zu optimieren und zu beschleunigen".

Dass das neue Verfahren insbesondere am Anfang nicht reibungslos funktionieren würde, war befürchtet worden. Deshalb war im Mai dieses Jahres der Kompromiss gefunden worden, dass ein nicht ausgeschöpftes Kontingent aus einem Monat auf den folgenden übertragen werden kann. Die Regelung gilt für die ersten fünf Monate.

Früheren Angaben zufolge lagen Ende Juli bereits rund 34.000 Termingesuche bei den Auslandsvertretungen vor. Diese sollten chronologisch abgearbeitet werden, hieß es.



"Armutszeugnis für unser Land und seine Behörden"

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sprach von "einem Armutszeugnis für unser Land und seine Behörden". Die bereits nach Deutschland Geflüchteten würden "sehnlichst" auf ihre engsten Angehörigen warten. "Das Leben in intakten Beziehungen und Familien ist ein wesentlicher Baustein für das Gelingen von Integration", sagte Lilie. Er rief alle Beteiligten auf, ihre Anstrengungen zu erhöhen, um wenigstens das Kontingent von 1.000 Fällen im Monat zu erfüllen.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, kritisierte, die Zahlen würden "alle Negativerwartungen" übertreffen. "Schon die Deckelung auf 1.000 Fälle pro Monat war grundrechtswidrig und kleinherzig", sagte sie. "In der bürokratischen Umsetzung wird das Menschenrecht auf Familienleben jetzt offenbar restlos zermahlen." Das sei schwer erträglich.