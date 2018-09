"Deutschland spricht" hat begonnen. Mehr als 20.000 Menschen, deren politische Ansichten sich stark unterscheiden, diskutieren. Um einen Partner zu finden, mussten sie sieben kontroverse Fragen beantworten. Etwa: Ist Donald Trump gut für die USA? Sollte Deutschland seine Grenzen strikter kontrollieren? Sollten deutsche Innenstädte autofrei werden? Bundespräsident und Schirmherr Frank-Walter Steinmeier eröffnete die Aktion. Anschließend sprach die ZEIT-ONLINE-Kolumnistin Mely Kiyak. Das Manuskript ihrer Rede:

Ich komme, meine sehr verehrten Damen und Herren, geomorphologisch betrachtet aus dem niedersächsischen Marschland. Man spricht bei uns bereits von Strukturwandel, wenn sich die Farbe der Formulare auf den Behörden ändert.

Einmal in der Woche kommt ein Bus und bringt sie in den 20 Kilometer entfernten Nachbarort und in der darauffolgenden Woche erst wieder zurück. In Monaten mit R wird der öffentliche Verkehr komplett eingestellt. Als bahnbrechende Bauwerke bezeichnet man bei uns Marktplätze, wo zwei Sitzbänke durch einen gigantischen Papierkorb getrennt wurden.

Die industrielle Revolution wurde bei uns an dem Tag für offiziell beendet erklärt, als jeder Landwirt einen digital betriebenen Melkstand mit eingebauter Zitzenkühlung erhielt. Ansonsten bestimmen gigantische Edelstahlsilos unsere Stadtsilhouetten, ich denke, es ist nicht übertrieben vom Silicon Valley des Nordens zu sprechen. Der folgende Gag beschreibt unsere Wirtschaftsethik ganz gut: Warum tragen Bauern Gummistiefel? Weil es für Schnürsenkel keine Zuschüsse gibt.

Bei Kommunalwahlen stehen CDU und SPD in allen Wahlkreisen konstant über 30 Prozent.

"Nix gemacht, nur geschnackt"

Abends, meine sehr verehrten Zuhörer, traf man sich in meiner Stadt bei Willy. Es gab ausschließlich runde Tische, alle saßen zusammen. Fabrikarbeiter, deren Kinder, ihre Lehrer, der Trainer aus dem Sportverein, der Bauunternehmer, der Bildhauer, der Penner, Zugezogene, Weggezogene; mit allen meine ich wirklich alle. Dann quatschte man. Wenn es brisant wurde, erzählte man einen Witz. Irgendwas gegen Frauen, Homosexuelle, Bauern oder Ausländer. Man war wirklich bemüht, es nicht eskalieren zu lassen. Keiner hatte Nerven für Streit, obwohl jeder nachweislich viel dummes Zeug sabbelte.

Ein Einwand in heutigen Diskussionen lautet häufig: "Jetzt haben wir geredet und nun, was folgt daraus?" – so ein Denken stellte sich bei uns nie ein. Im Gegenteil. Ein geflügeltes Wort hieß, und es war nicht als Kritik gemeint: Nix gemacht, nur geschnackt.

Man beanspruchte überhaupt nicht, ins Weltgeschehen eingreifen zu wollen.

Und irgendwie ist aus diesem idyllischen Leben der Stammtische, dieser hochkultivierten Konfliktvermeidungszonen ein Land geworden, in dem das Einfachste vom Einfachen nicht mehr funktioniert. Nämlich das Miteinanderreden, ohne dass es nach zwei Minuten zu kommunikativen Desastern kommt.

Ich bewundere alle, die diese Sprechräume noch betreten.

Und jetzt kommen Sie und haben sich darauf eingelassen, eine Unterhaltung mit einem Fremden zu führen. Sie wurden so gematcht, dass einer von Ihnen beiden für Mietpreisbremse mit Vibrationsalarm ist, und der andere will lieber mit Kohlestrom beheiztes Baukindergeld. Also super gegensätzlich.

Und noch bis gestern Abend hatte ich vor, Ihnen heute zu sagen, kauen Sie lieber Kaugummi, gehen Sie nach Hause, wozu dieser Aufwand?

Ich beispielsweise trete nie und nirgends in den Dialog. Ich verweigere mich dem Austausch, wo immer es möglich ist. Gut, in meinem Vertrag steht allerdings auch kolumnieren und nicht diskutieren. Und ehrlich gesagt ist mein Nervenkostüm für Geschichten von traurigen Kindheiten in strukturschwachen, abgehängten, ländlichen Räumen zu schwach. Ich erzählte es ja eben, ich komme selber aus einer solchen Ödnis ohne Ausbau des Glasfasernetzes. Ich würde nur weinen, wenn mein Gesprächspartner mir seine Lebensstory erzählt.

Aber hier zu stehen und Tausenden von Menschen zuzurufen "Leute, lasst es!", bringe ich nicht über das Herz. Denn im Moment ist es ja so: Wer unversehrt bleiben möchte, hält besser die Klappe und zieht sich zurück.

"Sie geben dieses Land nicht auf!"

Sie aber wählen den mühsameren Weg. Vielleicht ist eines der Motive für Ihre Teilnahme bei Deutschland spricht, dass Sie finden, dass der Kitt der Demokratie nicht nur im Großen zwischen Ländern, Parteien und Organisationen geführt werden muss – sondern auch im Kleinen. Das Ziel von so etwas ist nie ideologischer Landgewinn, sondern immer nur Erkenntnisgewinn. Bei Wehner und Brandt hieß das "Wandel durch Annäherung". Das meinte, dass der Gegner weniger Gegner sein wird, je mehr man sich ihm mental und physisch nähert.

Ganz gleich, ob Ihr Interesse an Ihrem Gesprächspartner persönlich oder politisch motiviert ist: Sie geben dieses Land nicht auf! Sie geben Ihren Mitmenschen, der mit seiner Meinung in fundamentaler Opposition zu Ihnen steht, nicht auf. Das ist die höchste und edelste Form des Widerstands.

Denn es herrschen gerade ungute politische Kräfte, die nicht mehr wollen, dass wir uns füreinander interessieren. Die wollen, dass wir uns entfremden, damit sie uns mit ihrer Politik auseinanderdividieren können.

Sie wagen diese Annäherung. Und ich finde es gut, dass Sie das machen!

Ich danke Ihnen!