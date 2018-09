Bei der Eröffnung einer Moschee in Köln mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan an diesem Samstag darf die geplante Außenveranstaltung nach Angaben der Stadt nicht stattfinden. In der Kürze der Zeit sei kein ausreichendes Sicherheitskonzept seitens der Türkisch-Islamischen Union Ditib für die Versammlung vorgelegt worden, sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Man habe bis zur letzten Minute versucht, eine tragbare Lösung zu finden. Die Eröffnungszeremonie mit Erdoğan könne stattfinden, aber nur mit geladenen Gästen.

Einer der Gründe ist, dass Ditib auch auf Facebook Menschen aufgerufen hatte, an der Versammlung teilzunehmen. "Dieser Aufruf könnte erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl der erwarteten Zuschauer haben", hieß es schon am Mittwoch von der Polizei. Man suche nach Lösungen. Platz sei nur für 5.000 Menschen. Zu der Veranstaltung rund um die Moschee waren Ditib zufolge 25.000 Menschen erwartet worden.

Staatsbesuch - Abendessen mit Kritik Deutschland kann nach Ansicht des Bundespräsidenten in den Beziehungen zur Türkei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das sagte Frank-Walter Steinmeier in seiner Tischrede beim Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. © Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Erdoğan soll bei der Eröffnung der neuen Moschee sprechen. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche seiner Anhängerinnen in Deutschland nach Köln kommen. Mehrere deutsche Spitzenpolitiker verzichten auf eine Teilnahme an der Veranstaltung. Ditib steht unter dem Verdacht, von der türkischen Regierung beeinflusst zu sein. Erdoğan ist derzeit auf Staatsbesuch in Deutschland. Zunächst traf er Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz wurden die Differenzen vor allem in Grundrechtsfragen deutlich. Der türkische Präsident ist am Abend Gast eines Staatsbanketts bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Samstag trifft er sich erneut mit Merkel, um über Wirtschaftsfragen zu sprechen. Dann reist er nach Köln.