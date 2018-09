28.000 Menschen haben in den vergangenen Wochen auf ZEIT ONLINE und bei zehn weiteren Partnermedien sieben kontroverse Ja/Nein-Fragen beantwortet – und sich im Anschluss für die Aktion Deutschland spricht registriert. An diesem Sonntagnachmittag treffen nun mehr als 8.000 von ihnen eine Nachbarin oder einen Nachbarn, der politisch ganz ausdrücklich nicht ihrer Meinung ist, zum Vieraugengespräch.



Schirmherr der Aktion ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat bei einer Veranstaltung zur Eröffnung von Deutschland spricht in Berlin vor 600 geladenen Gästen aus aller Welt gesprochen. Ein Teil des Publikums sind 50 Paare, die selbst je ein kontroverses Zwiegespräch führen werden.

Schauen Sie das ganze Programm der Eröffnungsveranstaltung hier im Video



Im Anschluss an die Rede des Bundespräsidenten haben der Autor und Kolumnist Sascha Lobo, der Autor und Kolumnist Harald Martenstein, die Moderatorin Eva Schulz und die Kolumnistin Mely Kiyak je 5-minütige Blitzvorträge gehalten. Paare, die im vergangenen Jahr an Deutschland spricht teilgenommen haben, berichten von ihren Erfahrungen. Zum Abschluss wird die internationale Plattform für politische Zwiegespräche "My Country Talks" vorgestellt, die sich aus Deutschland spricht entwickelt hat und künftig in einer Vielzahl von Ländern weltweit ähnliche Gesprächsaktionen ermöglichen wird.

Neben DIE ZEIT und ZEIT ONLINE riefen Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung und SZ.de, die Südwest Presse, Der Tagesspiegel, die Schwäbische Zeitung, tagesschau.de und Tagesthemen (ARD-aktuell), t-online.de, die Landeszeitung Lüneburg, Chrismon und evangelisch.de sowie die Deutsche Presse-Agentur zur Teilnahme an Deutschland spricht auf.