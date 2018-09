In ihrer Freizeit schaut die deutsche Bevölkerung am liebsten fern. 95 Prozent der Bürgerinnen und Bürger schalten mindestens einmal pro Woche den Fernseher an, teilte die Stiftung für Zukunftsfragen mit. Laut ihrer Studie Freizeit-Monitor ist das Fernsehen somit seit über 30 Jahren die beliebteste Aktivität der Deutschen.

Der Fernsehkonsum ist vom Alter abhängig. So steht laut Freizeit-Monitor für kinderlose Paare die gemeinsame Zeit mit dem Partner an erster Stelle, während Familien in ihrer Freizeit am häufigsten Radio hören. Bei jungen Erwachsenen und Singles landet das Fernsehen sogar nur auf Platz fünf, weit hinter ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung, der Internetnutzung.

In allen Altersgruppen wird die Freizeit von Medien dominiert. Bei Familien und Jungsenioren seien bereits sieben der zehn häufigsten Freizeitaktivitäten medial geprägt. Bei Jugendlichen und kinderlosen Paaren seien es acht und bei jungen Erwachsenen sogar neun von zehn.

Freizeitstress nimmt zu

Wie aus dem Freizeit-Monitor weiter hervorgeht, beschäftigt sich jeder Bundesbürger in der Woche mit 23 verschiedenen Freizeitaktivitäten – 1998 waren es noch zwölf. Diese Verdichtung führt laut der Stiftung dazu, dass vieles parallel geschieht. Während des Fernsehens werde zum Beispiel gegessen oder im Internet gesurft.

Dies führe dazu, dass "die Freizeit immer öfter zur Stresszeit wird", sagte der wissenschaftliche Leiter der Studie, Ulrich Reinhardt. Die einen haben Angst, etwas zu verpassen, die anderen sorgen sich, den eigenen Bedürfnissen oder anderen gegenüber nicht gerecht zu werden. Reinhardt zufolge leiden darunter nicht nur die Freundschaften und die Qualität der Aktivitäten, sondern auch Erholung, Zufriedenheit und Wohlbefinden.

Der Freizeitmonitor untersucht seit 1986 regelmäßig die Freizeitaktivitäten der Deutschen. Für die repräsentative Studie wurden im Juli 2018 rund 2.000 Personen ab 14 Jahren befragt.