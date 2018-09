9/17

Ein selbst gebauter Schacht, in dem sich Aktivisten verschanzt hatten. In dem elf Meter tiefen Loch mit zwei Kammern sei eine lebensbedrohlich hohe Kohlenstoffdioxid-Konzentration gemessen worden, hieß es von den Einsatzkräften. Sie hatten seit Samstag Luft in den Schacht gepumpt. Beide Aktivisten wurden medizinisch versorgt. Sie hatten laut Feuerwehr drei Tage in den unterirdischen Kammern ausgeharrt und Vorräte bei sich gehabt.