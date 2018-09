Für die Hamburger Historikerin Gülay Gün, 32 Jahre alt, zeigen die Ereignisse von Chemnitz vor allem eines: das Versagen des deutschen Staats im Kampf gegen rechtsextreme Gewalt. Sie fordert ein bundesweites Bekenntnis gegen Rassismus. Gülay Gün arbeitete in der Vergangenheit als Jugendbildungstrainerin zu den Themen Rassismus, Sexismus und Antisemitismus.

Ich hatte es nicht anders erwartet. Die Ereignisse von Chemnitz verwundern mich nicht im Geringsten, ist doch in den vergangenen Jahren eine Atmosphäre der Toleranz gegenüber rechtsextremen Äußerungen geschaffen worden. Überall in Deutschland, und besonders in Sachsen.



Ähnlich wie beim NSU-Komplex liegen die Vorfälle von Chemnitz vor mir wie ein Puzzle: Nach und nach fügen sich die Teile zusammen, und immer mehr begreife ich, wie sehr der Staat in die Ereignisse verwickelt ist. Die Vorfälle mehren sich: Der verbale Angriff auf die ZDF-Reporter während einer Pegida-Demo erfolgte durch einen Mitarbeiter des LKA. In Chemnitz vermochte die Polizei es nicht, Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger vor Gewaltausschreitungen zu schützen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beharrte darauf, es habe "keinen Mob, keine Hetzjagd, keine Pogrome" gegeben. Der inzwischen beförderte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zweifelte ohne jegliche Belege die Echtheit eines Videos von den Angriffen in Chemnitz an.



Immer wieder scheinen Repräsentanten des Staates rechte Gewalt zuzulassen und zu verharmlosen. Und immer mehr drängt sich der Gedanke auf, dass der Staat in Bezug auf Rechts gelassen, in Bezug auf Links jedoch sehr wachsam ist. Der Umgang mit linken oder linksextremen Positionen weicht eklatant von der Art und Weise ab, wie mit rechtsextremen Gewalttaten umgegangen wird. Das wurde zuletzt während der G20-Proteste deutlich, als die Polizei brutal gegen linke Gegendemonstranten vorging.

Ich denke immer: Ich muss mich mit dieser Sicht auf die Dinge täuschen. Und immer wieder erhalte ich durch Ereignisse wie die in Chemnitz die Bestätigung: Nein, ich täusche mich nicht. Das ist ein Mechanismus, der typisch ist für Menschen mit migrantischen Wurzeln, dieser Mechanismus, sich selbst ständig zu fragen: Täusche ich mich? Vielleicht schützt der Staat mich ja doch vor rechtsextremen Übergriffen, und ich sehe es nicht? Ich ertappe mich immer wieder selbst dabei, wie ich versuche, das Handeln der Staatsgewalt umzudeuten, zu rechtfertigen.

Müssen wir unsere Kinder nun in Selbstverteidigungskurse stecken?

Der NSU-Komplex, die Polizeigewalt bei G20 und das Versagen von Politik und Exekutiven in Chemnitz sind jedoch nur jüngere Beispiele, die mich in meinem Unbehagen bestärken. Ich bestärke mich immer wieder selbst: Meine Wahrnehmung stimmt, auch wenn die Mehrheitsgesellschaft sie mir absprechen möchte. Und so fühle ich mich allein gelassen, denn mir wird klar: Wir stehen auf der anderen Seite.



Was bedeutet das für uns, was bedeutet das für die nachfolgende Generation? Müssen wir unsere Kinder nun geschlossen in Selbstverteidigungskurse stecken? Müssen wir unsere Kinder bewaffnen, so wie die migrantischen Jugendbanden in den Neunzigerjahren, die sich zusammengeschlossen und radikalisiert haben? Wie soll ich das meinen kleinen Cousinen und Cousins erklären: dass sie in Gefahr sind, und dass es all das in den Neunzigern schon einmal gab?

Natürlich drängen sich Ähnlichkeiten zu den Gewaltausschreitungen in den Neunzigern auf: die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, die Brandanschläge in Mölln und Solingen. Dennoch tue ich mich als Historikerin mit einem direkten Vergleich schwer. Vielmehr gehe ich von einer Kontinuität aus, einer Kontinuität der Gewalt gegen vermeintliche Ausländer. Der dahinterstehende Rassismus, die Volkstümelei, das ist immer das Gleiche. Im Osten ist diese Problematik besonders stark, denn dort ist es noch weniger als im Westen gelungen, eine Idee von Deutschland entstehen zu lassen, die auf Vielfalt beruht.