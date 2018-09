Hambacher Forst - Protestcamp wird weiter geräumt Die Polizei hat die Räumung des Hambacher Forsts mit einem Großaufgebot fortgesetzt. Einige Bewohner des Protestcamps haben sich in den Baumkronen festgebunden. © Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Die Polizei hat an diesem Freitagmorgen ihren Einsatz im Hambacher Forst wieder aufgenommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren bereits am frühen Morgen wieder mehrere Hundertschaften der Polizei zum Einsatz vor Ort, um die Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnerinnen zu räumen. In der Nacht zuvor sei es verhältnismäßig ruhig geblieben.

Eine Gruppe von 18 Kohlegegnern ließ sich laut Polizei am Freitagmorgen von den Einsatzkräften wegtragen. "Die noch in den Baumhäusern befindlichen Personen verrichten derzeit ihre Notdurft unmittelbar über den eingesetzten Polizeibeamten und weigerten sich, die Baumhäuser zu verlassen", teilte die Polizei weiter mit.



Am Donnerstag hatten Spezialkräfte die ersten Aktivisten aus den Baumhäusern geholt und einige der jahrelang geduldeten Bauten zerstört. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivistinnen und Polizei. Dabei wurden vier Aktivisten, die sich an den Häusern angekettet oder angeseilt hatten, von Höheninterventionsteams auf den Boden geholt. Laut Polizei wurden Beamte und Einsatzfahrzeuge mit Molotowcockatils beworfen und mit Zwillen beschossen. Sechs Personen befanden sich wegen Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch im Gewahrsam. In der Nacht sicherten Polizisten die bereits geräumten Waldstücke ab.

"Gefahr im Verzug"

Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß. Nach Angaben des Tagebaubetreibers RWE Power wurden bislang 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) verteidigte die Räumungsaktionen. "Der Staat muss sich durchsetzen", sagte Reul im Deutschlandfunk. Gerichte hätten entschieden, und nun sei es die Aufgabe des Staates, Recht und Gesetz anzuwenden. Dazu gebe es keine Alternative.

Dass die Behörden gerade jetzt gegen die jahrelang geduldeten Baumhäuser in dem von Rodung bedrohten Wald vorgehen, begründete Reul mit "Gefahr im Verzug". Es seien immer mehr Kriminelle auch aus dem Ausland angereist und man habe Waffen gefunden. Der Innenminister rief friedliche Demonstrierende dazu auf, sich stärker von gewalttätigen Aktivisten zu distanzieren.