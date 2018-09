Kann ein Bundesland ein Rechtsradikaler sein? Man könnte es fast glauben, wenn man die Berichterstattung über Sachsen verfolgt. Die erschütternden Übergriffe von Rechtsradikalen und -extremen, das manchmal zweifelhafte Vorgehen der Behörden dort haben auch Berichte erzeugt, die immer weniger Raum für Zwischentöne lassen. Dabei besteht Sachsen natürlich nicht nur aus AfD-Anhängern: Fast drei Viertel der Wähler haben die Partei nicht gewählt, hinzu kommen die vielen Nichtwähler.

Was können wir tun, um das Land in seiner Komplexität besser darzustellen? Was fehlt in der Berichterstattung? Welche Menschen und welche Probleme sind unterrepräsentiert?



Um das herauszufinden, wenden wir uns an Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner Sachsens: Decken sich Ihre Alltagserfahrungen mit den Berichten? Wo sollten Journalistinnen und Journalisten genauer hinsehen?



Wir möchten aber nicht nur über die Fehler der Medien sprechen. Uns interessiert auch, wie genau dieses Sachsen aussieht, das Sie kennen und für das Sie sich einsetzen. Beschreiben Sie uns jene Orte, von denen die bundesweite Öffentlichkeit zu wenig mitbekommt und die aus ihrer Sicht das Bild Sachsens ergänzen sollten.



Sie können Ihre Erfahrungen im folgenden Formular oder im Kommentarbereich schildern. Alternativ können Sie eine E-Mail an leserartikel-community@zeit.de senden. Ausgewählte Erfahrungsberichte möchten wir gern veröffentlichen.

In diesem Kommentarbereich werden nur Antworten auf die oben gestellten Fragen veröffentlicht. Bitte nutzen Sie zur Diskussion über verwandte Themen die Kommentarbereiche unter den entsprechenden anderen Texten auf ZEIT ONLINE.