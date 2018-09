Unter dem Motto #wirsindmehr wollen deutsche Bands nach den Ausschreitungen von Chemnitz in der Stadt ein Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung setzen. Facebook-Anmeldungen zufolge könnten bis zu 30.000 Menschen kommen. Wegen des erwarteten Andrangs wurde die Bühne vom Karl-Marx-Denkmal zum großen Parkplatz an der Johanniskirche geändert. Der Abend beginnt mit einer Schweigeminute. So geht es weiter:

17.20 Uhr: Trettmann

17.55 Uhr: Feine Sahne Fischfilet

18.35 Uhr: K.I.Z.

19.15 Uhr: Kraftklub

19.55 Uhr: Nura/Marteria und Casper

20.40 Uhr: Die Toten Hosen