Mehr als 8.000 Teilnehmer diskutierten bei "Deutschland spricht" über politische Streitfragen. Viele haben uns ein Selfie geschickt.

Was geschieht, wenn sich zwei einander Fremde mit unterschiedlichen Meinungen treffen? Das konnten wir in der ZEIT-ONLINE-Redaktion in den vergangenen Tagen tausendfach nachlesen. Am 23. September hatten sich mehr als 8.000 Menschen im Rahmen der Aktion Deutschland spricht mit einem Nachbarn getroffen, der die Welt ganz anders sieht. Ein Algorithmus brachte jene Paare zusammen, die politisch uneins sind, dafür aber nahe beieinander wohnen.

Nach den Treffen baten wir die Teilnehmer um eine kurze Beschreibung des Gesprächs und um ein Selfie. Mehr als 3.500 zum Teil sehr emotionale Texte haben uns seither erreicht. Sie handeln von neunstündigen Gesprächen, die dennoch nicht ausreichten, um alle Fragen zu klären. Und von Begegnungen, die dabei halfen, die Welt einmal durch die Augen eines anderen zu sehen.



Ein Rentner aus Berlin schrieb, er habe den Eindruck, sich nach dem Gespräch von "einem Freund" verabschiedet zu haben. Ein Softwareentwickler aus Koblenz verließ das Treffen mit dem Gefühl, nun etwas besser zu verstehen, warum so viele seiner Freunde die AfD wählen. Und eine Marketing-Managerin aus Stuttgart will das Gespräch mit ihrem Deutschland-spricht-Partner unbedingt bald fortführen – bei einer Pizza.

Eine Auswahl der Texte haben wir hier für Sie gesammelt. Klicken Sie auf die Zitate, um zu den einzelnen Geschichten zu gelangen.

Was uns Deutschland-spricht-Teilnehmer über ihre Treffen berichtet haben