Die Flutwelle war bis zu sechs Meter hoch und spülte sogar Schiffe an. Dieses Passagierboot wurde in Wani an Land geworfen und steht nun zwischen den Trümmern von Wohnhäusern. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge wurden auf Sulawesi 66.000 Häuser zerstört.