Nach Angaben des indonesischen Verkehrsministeriums und der Katastrophenschutzbehörde ist die zuvor als vermisst gemeldete Passagiermaschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air abgestürzt. Es sei unklar, ob jemand den Absturz überlebt habe.



An der entsprechenden Stelle vor der Küste von Sumatra seien Trümmer im Meer gefunden worden. Ein Sprecher der Rettungsdienste sagte: "Wir haben Rettungswesten, Handys und Flugzeugteile entdeckt." Er twitterte Fotos und ein Video, auf denen geborgene Gegenstände zu sehen waren. Vermutet werde, dass das Wrack der Maschine nun in einer Tiefe von etwa 35 Metern im Meer liege.



Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018





Das Passagierflugzeug von Lion Air sei auf dem Weg von Jakarta nach Pangkal Pinang auf der Insel Bangka vom Radar verschwunden, teilte Lion Air mit. Das Flugzeug hatte Jakarta am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr Ortszeit verlassen. Einem Sprecher zufolge hatte die Besatzung kurz nach dem Start durchgegeben, zum Flughafen zurückkehren zu wollen. Wenige Minuten später verschwand die Maschine vom Radarschirm.



Zuletzt sei die Boeing bei Karawang in der Provinz West-Java geortet worden. Dort sei auch der Funkkontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, berichtete die Flugleitstelle. Suchtrupps machten sich auf den Weg zum vermuteten Unglücksort. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Jakarta befanden sich 188 Passagiere und Crewmitglieder an Bord.



Lion Air ist eine indonesische Billigfluglinie, die 1999 gegründet wurde. Die stark expandierende Gesellschaft, die moderne Jets der Hersteller Boeing und Airbus einsetzt, fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb Indonesiens an. Allerdings stehen auch einige wenige Auslandsziele auf dem Streckenplan von Lion Air.

Gegenwärtig umfasst die Luftflotte knapp über 100 Maschinen, vor fünf Jahren wurden bei Airbus in Frankreich 200 Mittelstrecken-Flieger in Auftrag gegeben. Bei dem abgestürzten Flugzeug soll es sich nach Daten des Internet-Dienstes Flightradar 24 um eine Boeing 737 MAX handeln. Es wäre der erste Absturz einer Maschine dieses Typs, der 2017 in Dienst gestellt wurde.



Lion Air fliegt Dutzende inländische und internationale Ziele an. Sie ist eine der jüngsten und größten Airlines Indonesiens. 2013 verpasste eine Boeing 737-800 von Lion Air eine Landebahn auf der Ferieninsel Bali. Die Maschine krachte schließlich ins Meer - alle 108 Personen an Bord überlebten den Unfall.