Wer hätte das gedacht: Populismus scheint einsam zu machen. Zumindest suggerieren das die DonaldDaters, ein neuer Online Dating Service, der konservative und protektionistische Trumpfans zusammenbringen möchte. Der kostenlose Service richtet sich an alle, die "nicht tendenziös" sind und die keine "liberale Intoleranz" wollen. "You have the power to quickly find the RIGHT partner." In Anlehnung an US-Präsident Donald Trumps siegreichen Slogan: "Make America Great Again" ruft einem die kostenlose Webseite ein fröhliches "Make America Date again" zu. Falls die besagten Trump-Unterstützer nicht nur einsam, sondern vielleicht auch noch ein bisschen begriffsstutzig sein sollten, gibt ihnen die Website gleich noch einen Vorschlag für einen gelungenen Online Chat: "Hi" – "Wie geht es Dir?" – "Gut. Danke für die Antwort. Bist Du schon lange in Washington?" – "So zwei Monate. Du?"

Die Idee ist überzeugend – und ein Modell für deutsche Parteien. So kommen Menschen zusammen, so entsteht der politische Nachwuchs! Wir haben ein paar kostenlose Vorschläge:



LindnerLovers.org

Sagen Sie gerne und deutlich ihre Meinung, überlassen die Verantwortung dann aber lieber anderen? Geht es Ihnen finanziell sehr gut und wollen Sie, dass das so bleibt? Dann sind sie richtig bei LindnerLovers. Finden Sie durch unseren Service einen Partner, der sich vor allem um sich selbst dreht. Vorschlag für einen Chat: "Bist Du NEU hier?" – "Ja." – "Ich mache gerade meine Steuererklärung." – "Lol."

LindnerLovers ist besser als Elitepartner. Hier findet die Zahnärztin mit Jagdschein den Devisenmanager auf der Rudermaschine. Erkennungsmerkmal für das erste Date: ein weißes Rippenshirt.



Bleibso.de

Ist Heimat für Sie mehr als ein Gefühl? Haben Sie alles immer genau gleich gemacht? Sind Sie nervös, wenn jemand zum Eierkochen keine Uhr verwendet? Wird Ihnen etwas flau, wenn Sie Menschen begegnen, die anders sind als Sie selbst? Dann ist Bleibso.de das Richtige für Sie. Christlich und sozial. Vorschlag für einen Chat: "Bist du neu hier?" – "Nein, meine Familie lebt seit sieben Generationen in Pfarrkirchen." – "Gott sei Dank."



Bleibso.de ist nicht so schnelllebig wie Tinder. Ein bisschen Gemütlichkeit muss schon sein. Erkennungsmerkmal beim ersten Date: Tracht.



Grüngott.eu

Schwarz-Grün ist die Zukunft. Progressiv-bewahrende Geister finden sich hier. Konservativ und umweltbewusst, christlich und mit einem Sinn für die Gemeinschaft, das könnte eine Verbindung sein, die sich schön ergänzt. Ein Paar, das den Müll trennt, gemeinsam Müsli anrührt und dann mit den Kindern zur Kirche geht. Der eine hat gerade Aufwind, der andere Flaute. Finden Sie sich da wieder? Dann haben wir auf Grüngott.eu den aufrechten Partner, der zu Ihnen passt! Vorschlag für einen Chateinstieg: "Hi, sollen wir zusammen die Schöpfung bewahren?" Erkennungszeichen beim ersten Date: Raute mit Sonnenblume.



Feeling Sozi.com

Fühlen Sie sich seit einiger Zeit unverstanden und alleine? Haben Sie nicht mehr den Marktwert, den sie gewohnt sind? Nach einer schlechten Erfahrung mit einem unzuverlässigen Partner dominiert die Angst vor dem nötigen Neuanfang? Dann kommen Sie zu Feeling Sozi. Hier finden Sie Menschen, die wie Sie im Tief sind. Sie können sich gemeinsam trösten und neue Kraft finden. Außerdem brauchen wir Nachwuchs, um nicht auszusterben. Der Wahlkampfslogan der SPD in Hessen ist: "Zukunft jetzt machen". Wir sagen: "Liebejetztmachen"! Erkennungszeichen beim ersten Date: erhobene Faust.



Hinlegen.de

Wenn Ihnen der Text für ein Kinderlied entfallen ist, schlagen Sie dann im Sputnik nach? Passiert es Ihnen öfter, dass Sie mitten auf einer Party sagen, hey, wird das jetzt nicht ein bisschen zu fröhlich hier? Finden Sie sich manchmal in der rechten Ecke wieder, obwohl Sie die ganze Zeit nach links gegangen sind? Wollen Sie, dass es gerechter zugeht, aber keiner will mitmachen? Dann sind Sie richtig bei Hinlegen.de. Vorschlag für einen ersten Chat: "Sollen wir uns treffen?" – "Das Reich der Freiheit beginnt da, wo Arbeit aufhört." Erkennungszeichen: rote Fahne.