An diesem Sonntag wählen die Bayern, es könnte dramatisch werden: Die CSU, die seit 60 Jahren regiert, könnte laut Umfragen auf unter 35 Prozent rutschen, die Grünen zweitstärkste Partei werden. Was ist da los? Und kann es sein, dass Bayern Österreich eigentlich näher ist als dem Rest Deutschlands?

Zweites Thema bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Die drei besten europäischen Zoos befinden sich in Wien, Berlin und Zürich. Das sagt zumindest ein neues Ranking. Also: Was ist so toll am Wiener Tierpark? Und ist nicht jeder Zoo eigentlich Tierquälerei?