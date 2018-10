von: User/in Leipziger Lerche, Leipzig

Die Berichterstattung in den Medien konzentriert sich nahezu ausschließlich auf Rechtsextremismus und die Frage, was in Sachsen alles schiefläuft. In meinem Alltag begegnet mir diese Problematik überhaupt nicht. Manche Personen fallen mit rechten Äußerungen auf, andere mit linken. Das ist aber keine speziell sächsische Eigenart. Das gibt es überall und ist schlicht und einfach Ausdruck von Pluralismus in einer Demokratie.

Nach den Vorfällen in Chemnitz las ich im "Spiegel" eine Kolumne, die mich sehr erzürnt hat. "Sachsen ist tatsächlich das deutsche Ungarn. Ein Osten, der von der liberalen Demokratie des Westens nichts wissen will. Vom Westen will man dort nur das Geld – nicht die Werte", hieß es dort. Westdeutsche Journalisten streuen, so mein Eindruck, immer wieder Vorurteile gegenüber Ostdeutschen im Allgemeinen und Sachsen im Besonderen ein. Beinahe drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung sollte man solche Ressentiments eigentlich für überwunden halten. Die Menschen im Osten sind damals 1989 auf die Straße gegangen, weil sie für Demokratie und Meinungsfreiheit eintraten, nicht weil sie den Westen um sein Geld erleichtern wollten. Ja, man muss Fehlentwicklungen wie den Rechtsextremismus thematisieren, aber bitte differenziert und ohne Vorurteile.

Für eine ausgewogenere Berichterstattung würde ich mir wünschen, dass die verschiedenen Voraussetzungen in Ost und West näher betrachtet werden. Verallgemeinernd wird in verschiedenen Kontexten oftmals von "den Deutschen" gesprochen – das ist das Ideal, von dem wir träumen. Doch noch wirken die gesamtgesellschaftlichen Umwälzungen der DDR-Zeit zu sehr nach, als dass diese Verallgemeinerung der Realität entspräche. Als Ostdeutscher frage ich mich bei der Zeitungslektüre immer wieder, ob ich denn überhaupt als "Deutscher" gelte. Bin ich gemeint, wenn vom Luxus von mittlerweile über 70 Jahren Demokratie in Deutschland berichtet wird? Bin ich gemeint, wenn von den persönlichen Rücklagen die Rede ist, die seit dem Wirtschaftswunder gebildet werden konnten und von denen auch nachfolgende Generationen profitieren? Bin ich gemeint, wenn an die Studentenrevolte 1968 erinnert wird? Warum erinnert man sich nicht gleichermaßen an den Prager Frühling?