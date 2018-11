Der Energiekonzern RWE hat mit der Räumung von Hindernissen im Hambacher Forst begonnen. Nach Informationen der Aachener Polizei entfernen Mitarbeiter des Unternehmens Barrikaden und Hindernisse. Zudem sollen Gegenstände gesichert werden, die Klimaaktivisten für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nutzen oder dem Bau von Barrikaden dienen könnten. Räumungen des Wiesencamps oder von Baumhäusern seien aber nicht geplant, hieß es.



Die Polizeibeamten sollen bei dem Einsatz die Sicherheit der RWE-Beschäftigten garantieren. Die zuständige Aachener Polizei wird nach Worten einer Sprecherin von Einsatzkräften aus anderen Städten unterstützt. Nähere Angaben zur Anzahl der Beamten machte sie nicht. Auf Twitter appellierte die Polizei an die Aktivisten, die sich im Wald aufhalten, sich kooperativ zu verhalten.



Eine Räumung des #Wiesencamps oder der Baumhäuser ist nicht vorgesehen. Es finden keine Rodungen statt! Die #Polizei #Aachen schützt die Arbeiterinnen und Arbeiter der @RWE_AG. Wir appellieren an die Personen im #HambacherForst: Verhalten Sie sich ruhig und kooperativ! — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 22. November 2018

Braunkohlegegner und -gegenerinnen protestierten in dem Waldgebiet zwischen Köln und Aachen gegen die weitere Nutzung von Braunkohle zur Stromerzeugung. Der RWE-Konzern will einen Teil des Hambacher Forsts roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte allerdings zuletzt per Eilbeschluss einen Rodungsstopp verhängt.