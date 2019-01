In ihrer kürzlich erschienenen Biografie Becoming spricht Michelle Obama erstmals über ihre Fehlgeburt vor mehr als 20 Jahren. Sie schildert, wie ihr Kinderwunsch zunächst lange Zeit unerfüllt blieb. Als die spätere First Lady schließlich doch schwanger wurde, verlor sie den Fötus. "Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, weil ich nicht wusste, wie häufig Fehlgeburten sind", schreibt Obama. "Niemand redet darüber."

Fehlgeburten gelten als Tabuthema – dabei ist das Risiko einer frühzeitig endenden Schwangerschaft vor allem in den ersten Wochen hoch. Wie hoch genau, ist unklar. Während die Universitätsklinik Bonn davon ausgeht, dass 15 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens eine Fehlgeburt erleiden, legt eine im Juli 2018 veröffentlichte US-Studie nahe, dass der Großteil aller befruchteten Eizellen spontan abgeht. Definiert man das bereits als Fehlgeburt, wäre solch ein Ausgang das häufigste Ergebnis einer Schwangerschaft. Warum wird dennoch kaum über Fehlgeburten gesprochen?



Schwangerschaft - "Man stellt sich immer die Frage, ob man schuld ist" Rund jede sechste erkannte Schwangerschaft endet vorzeitig. Dennoch sind Fehlgeburten ein Tabuthema. Vier Frauen sprechen über Trauer, Schuldgefühle und dumme Sprüche.

Wir möchten uns an Sie wenden: Haben Sie selbst eine Fehlgeburt erlebt und möchten Ihre Erfahrungen teilen? Können Sie uns schildern, wie Ihr Umfeld reagiert hat? Was hat Ihnen geholfen, was hätten Sie gebraucht? Oder stehen Sie einer Person, einer Familie nahe, deren Schwangerschaft frühzeitig endete?



Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Geschichten im Formular erzählen oder in den Kommentarbereich posten. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, gern auch anonymisiert.

