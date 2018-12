Im Dezember 2016 gewann der Grüne Alexander Van der Bellen nach einem skurrilen, ewigen Wahlkampf gegen den Rechtspopulisten Norbert Hofer und wurde Präsident Österreichs. Nach Brexit und Trump-Wahl schienen die Populisten gestoppt und die Grünen auf Erfolgskurs. Und nun? Zwei Jahre später sind die österreichischen Grünen auf Bundesebene quasi verschwunden. Was ist passiert? Und warum haben die Grünen in Deutschland zur gleichen Zeit so ein Hoch?

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: 2019 werden die Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G versteigert, und während die Schweiz und Österreich sich mit Angeber-PR und ehrgeizigen Plänen überbieten, findet eine Bundesministerin in Deutschland, das mit dem schnellen mobilen Internet auch auf dem Land sei doch irgendwie etwas übertrieben.