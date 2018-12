In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei zwei schweren Bombenanschlägen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, starben mindestens 13 Menschen, mehr als 17 wurden verletzt. Nach Informationen der Polizei handelte es sich bei den Explosionen in der Nähe des Präsidentenpalastes offensichtlich um zwei Autobomben, die von islamistischen Selbstmordattentätern gezündet wurden. Die Terrororganisation Al-Shabaab hat sich in einer Radiobotschaft zu den Anschlägen bekannt.

Laut einem Polizeisprecher haben die Sicherheitskräfte die Gegend abgeriegelt und eine Untersuchung eingeleitet. Die erste Explosion ereignete sich demnach an einem Kontrollpunkt neben dem Nationaltheater, 500 Meter vom Präsidentenpalast entfernt. Die zweite und laut Zeugenaussagen deutlich stärkere Detonation erschütterte einige Minuten später eine nahegelegene Kreuzung.



Der in London ansässige somalische Fernsehsender Universal TV berichtete, drei seiner Mitarbeiter seien bei dem Attentat ums Leben gekommen, darunter ein Journalist mit britischer und somalischer Staatsbürgerschaft.

Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab verübt immer wieder schwere Attentate. Im November waren bei einem Selbstmordanschlag der Extremistengruppe auf ein Hotel in Mogadischu 39 Menschen getötet worden. Die Miliz wurde vor Jahren aus Mogadischu vertrieben, kontrolliert aber im ländlichen Süden und der Mitte des Landes noch immer große Gebiete. Sie kämpft gegen die international unterstützte Regierung.