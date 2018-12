von: Lena Fiedler, Essen, Hospitantin bei ZEIT ONLINE

Mein Opa Alfredo war Bergmann. Er kam 1960 als Gastarbeiter aus Italien und fing in der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen-Horst als Hauer an. Er hat mal erzählt, dass damals dem 1000. Gastarbeiter aus Italien eine Vespa geschenkt wurde, da ist er wohl ganz knapp dran vorbei und das hat ihn verständlicherweise sehr geärgert. Für meine Oma und ihn war die erste Zeit schwer, sie haben in einer der Baracken in Horst gewohnt, die man für die Gastarbeiter bereitgestellt hatte. Für meinen Opa war das okay, meine Oma hatte sich unter dem Leben in Deutschland etwas anderes vorgestellt. Sie erzählte, dass die Männer Playboyposter an die Wand gehängt und die Schuhe nicht ausgezogen haben, wenn sie nach Hause gekommen sind. Zum Glück waren sie damals schon verheiratet, weil sich Pärchen ungetraut nicht auf eine Wohnung bewerben durften. Sie zogen dann in eine Zechensiedlung in Essen-Altenessen, in der auch ich geboren und aufgewachsen bin. Die Fassaden der Häuser in der Siedlung sahen fast alle gleich aus, roter Backstein und schwarze Fenster.

Mein Opa hatte ein Talent dafür, sich Freunde zu machen. Das System unter Tage war hierarchisch aufgebaut und er hat sich schnell mit dem Steiger zusammengetan, weil es dann weniger Arbeit und ein paar Vorteile mehr gab. Der Zusammenhalt unter den Bergarbeitern war gut, mein Opa wurde, obwohl er aus Italien kam, in der Gemeinschaft aufgenommen. Der Patenonkel meiner Mutter war dann auch ein Kumpel von ihm, der Fritz. Die Arbeit vom Fritz war es, die Bergmänner im Fuhrkorb nach unten zu bringen. Eines Tages brach bei einer Fahrt nach unten die Sicherung, und der Fuhrkorb rauschte nach unten. Ab dem Zeitpunkt war Onkel Fritz querschnittsgelähmt und musste von seiner Frau gepflegt werden. Mein Opa hat, seit ich ihn gekannt habe, alle drei Minuten gespuckt. Dabei hat er tief unten in seinem Hals ein gurgelndes Geräusch erzeugt und dann sehr beherzt und egal, wo er stand, ausgepuckt. Er meinte, das komme noch vom Staub auf der Lunge, so was werde man nicht mehr los. Auf dem Rücken hatte er dunkle Stellen, die fast aussahen wie tätowiert. Wenn man sich als Bergmann im Stollen die Haut am Rücken blutig geschürft hat, legte sich der dunkle Dreck auf die Wunde. Wenn die zugewachsen ist, schimmerte der schwarze Staub unter der Haut hervor. Er hat nie viel über den Bergbau gesprochen. Und ich war zu jung, um ihn danach zu fragen. Dass Zechen heute Museen sind, konnte er nicht verstehen. Warum sollte eine Grubenlampe, mit er noch vor ein paar Jahren eingefahren ist, jetzt ausgestellt werden? Dass die Zeche Zollverein auch noch zu einem Weltkulturerbe erklärt wurde, konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Damals hat mich seine Vergangenheit nicht wirklich interessiert. Bergbau hat man irgendwann mal in der Schule – aber erst seit ich nicht mehr im Ruhrgebiet wohne, fange ich an, mich für die Einzelheiten aus dem Leben meines Opas im Ruhrgebiet zu interessieren.

Er ging 1982, zehn Jahre vor meiner Geburt, in Frührente. Das Personal musste reduziert werden. Meine Mutter sagt heute, dass er der Arbeit unter Tage keine Minute hinterhergetrauert habe. Er wollte nicht mehr schwarz nach Hause kommen.