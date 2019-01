Hilfe bekommen Opfer durch das Opferschutzgesetz, das 2015 zuletzt reformiert wurde. Seither können Opfer eine psychosoziale Prozessbegleitung bekommen – dafür müssen sie allerdings als besonders schutzbedürftig gelten. In der Praxis profitieren daher vor allem Kinder und Jugendliche von der Reform. Außerdem können Opfer Schmerzensgeld und Schadensersatz fordern. Diese könnten im Falle der prominenten Opfer oder der minderjährigen Mitbetroffenen wie etwa den Kindern von Robert Habeck hoch sein.

Und was hilft den Opfern noch? "Ein Perspektivenwechsel", sagt Karakaya. Problematisch sei nämlich, dass den Opfern oft unterstellt werde, selbst am Datenmissbrauch Schuld zu sein, weil sie angeblich fahrlässig mit ihren Daten umgegangen sind. "Das führt zu einer Stigmatisierung der Opfer", kritisiert Karakaya. Viele Geschädigte hielten sich für dumm, sagt der Experte, dabei stimme das nicht. "Die Geschädigten waren nicht dumm, sondern die Täter sind einfach sehr professionell vorgegangen. Sie wissen ganz genau, wie man die Menschen unter Druck setzen kann, wie man Ängste schüren und Stress erzeugen kann." Auch wenn in diesem Fall die Frage nach dem Täter und seinen Motiven noch nicht abschließend geklärt ist, so deutet doch vieles daraufhin, dass hinter dem Leak ein hochprofessioneller krimineller Hacker zu stecken scheint. Wichtig sei daher, dass Opfer sich nicht schämen, sagt Karakaya. Denn Scham habe zur Folge, dass viele Taten nicht angezeigt würden. So kam 2013 eine in Niedersachsen durchgeführte Dunkelfeldstudie zu dem Ergebnis, dass lediglich neun Prozent der Delikte von Cybercrime zur Anzeige gebracht werden[v]. Doch wenden sich die Opfer von Cybercrime nicht an die Ermittlungsbehörden, tauchen die Taten auch nicht in der offiziellen Kriminalstatistik auf – und daher sind viele Ermittlungsbehörden für Datenmissbrauch nicht so gut ausgestattet wie sie es sein müssten. "Und natürlich hat das auch zur Folge, dass eine breite öffentliche Debatte ausbleibt und die Bekämpfung von Cybercrime auch auf der politischen Agenda nicht vorne steht", sagt Karakaya. Vielleicht ändert der aktuelle Leak, von dem ja unzählige Politikerinnen und Politiker betroffen sind, ja genau das.

Unsere Redakteurin Tina Groll hat zusammen mit Cem Karakaya das Buch "Die Cyber-Profis" über Internetkriminalität verfasst.