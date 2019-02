Die Zahl an kosmetischen Genitaloperationen bei Kindern, die jünger als zehn Jahre sind, ist in den vergangenen Jahren auf einem ähnlichen Stand geblieben. In den letzten vier Jahren ist die Zahl der Eingriffe sogar stetig leicht angestiegen. Das zeigt eine am Freitag erschienene Studie der Universität Bochum (Hoenes et al., 2019). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dafür die Krankenhausstatistiken zwischen 2005 und 2016 ausgewertet. 2016 hat es insgesamt 2.079 solcher Eingriffe gegeben. Im Jahr davor waren es noch 170 weniger gewesen.

Bis in die frühen Nullerjahre war es üblich, die Genitalien von Kindern so zu operieren, bis sie als geschlechtlich eindeutig galten. Dabei wird zum Beispiel eine künstliche Vulva hergestellt, in anderen Fällen wird die Klitoris amputiert oder werden Keimdrüsen entfernt. Laut den Autoren und Autorinnen der Studie sind damit Eingriffe gemeint, die nicht aus medizinisch notwendigen Gründen durchgeführt werden. Sie würden vorgenommen, um "der Verunsicherung und sozialen Beschämung von Eltern und Kindern" vorzubeugen.

2007 distanzierte sich zunächst die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin von dieser Praxis. Fünf Jahre später, im Jahr 2012, zog der Deutsche Ethikrat nach und mahnte zur Zurückhaltung bei solchen Operationen. Doch die aktuellen Zahlen sprechen nicht für ein Umdenken.