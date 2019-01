Trau keinem über dreißig. Oder vierzig. Oder fünfzig. Alter, was ist das eigentlich? Das Weltkulturen Museum in Frankfurt am Main zeigt bis 1. September 2019 in der Ausstellung Grey is the new pink: Momentaufnahmen des Alterns Bilder von alternden Menschen in den unterschiedlichsten Kulturen. In ihrer Schwäche, in Schönheit, aber auch in ihrer Stärke. Intime Momente wechseln sich ab mit bühnenreifen Inszenierungen. Wer sie nicht selbst besuchen kann, bekommt hier einen Einblick. Der Ausstellungskatalog ist im Kerber Verlag erschienen.