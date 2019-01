In Österreich muss sich jeder bei einer öffentlichen Krankenkasse versichern, in Deutschland dürfen nur die Reichen zur Privatkasse und in der Schweiz sind alle Krankenkassen privat. Ist das gerecht?

Außerdem diskutieren wir bei "Servus. Grüezi. Hallo". über Schnee – oder genauer: Kunstschnee. Auch wenn derzeit in den Alpen so viel Schnee vom Himmel fällt wie nur selten, kommt der Tourismus trotzdem nicht ohne Schneekanonen aus. Warum ist das eigentlich so?