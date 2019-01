Europawahl, Landtagswahlen in Ostdeutschland, Parlamentswahl in der Schweiz – was kommt da 2019 auf uns zu? Wir geben einen Ausblick, welche Wahlen dieses Jahr wichtig werden und wie sie ausgehen könnten.

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Teil eins unserer Diskussion über die Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die unterscheiden sich nämlich drastisch. Wer zahlt für welche Versicherung und was für Leistungen gibt es dafür?