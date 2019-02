Viele der inhaftierten Deutschen behaupten, sie hätten sich vom IS und seiner Ideologie abgewandt. Dass das in jedem Fall so stimmt, darf man bezweifeln. Das Bundesinnenministerium hat bereits angekündigt, für jeden etwaigen Rückkehrer eine "individuelle Gefährdungseinschätzung" anzufertigen.

Experten gehen davon aus, dass die Islamisten in Deutschland leichter deradikalisiert werden können als im Kriegsgebiet. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. "Es wird immer einige geben, die nicht bereit sind, sich von der Ideologie zu trennen", sagt Claudia Dantschke, Leiterin der Deradikalisierungsberatungsstelle Hayat in Berlin. "Da müssen die Sicherheitsbehörden dann einen Blick drauf haben. Aber das sind Einzelfälle."

Wichtig sei, ob die soziale Integration gelinge, "möglichst in die Herkunftsfamilie, wenn die bereit ist, zu kooperieren", sagt Dantschke. "Die Kinder müssen in die Kita. Die kommen ja mit Mangelernährung zurück, mit frühkindlichen Schäden. Wir wissen noch nicht, wie sich das später auswirkt." Religiöse Rückkehrer bräuchten auch in Deutschland eine "Heimstatt", möglichst in moderaten Gemeinden. "Sonst gehen die wieder in die radikalen Netzwerke. Die radikale Szene ist da, die hilft."

Für ganz entscheidend hält Dantschke, dass die Rückkehrer ihre Taten aufarbeiten. "Warum bin ich da hingegangen, mit welchen Vorstellungen? Wie stehe ich heute dazu?" Dabei sei jeder Einzelfall anders – ein Patentrezept gebe es nicht, und der Prozess dauere. "Wir müssen in langen Zeiträumen denken."