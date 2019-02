2019 jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal, und Deutschland diskutiert wieder über das Verhältnis von Ost und West. Mittendrin: die Schriftstellerin und Journalistin Jana Hensel, die 2002 mit ihrem Bestseller Zonenkinder bekannt wurde und die das Thema seitdem nicht mehr losgelassen hat.



Zuletzt hat sie gemeinsam mit Wolfgang Engler das Buch Wer wir sind – Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein veröffentlicht und für DIE ZEIT ein persönliches Interview mit Angela Merkel geführt, das international Schlagzeilen machte.

Im Podcast erzählt Jana Hensel von ihrem Erfolg, der über Nacht kam und sie überforderte, ebenso wie von späteren Misserfolgen und wie sie diese schweren Zeiten überstanden hat. Sie spricht über ihren Vater, der in der DDR erfolgreich war und in der Bundesrepublik beruflich scheiterte, von ihrem Traum, die nächste Steffi Graf zu werden – und warum Ossis sich bis heute untereinander erkennen. Gemeinsam mit den Gastgebern singt sie Go West von den Pet Shop Boys, das Lied, das in Zonenkinder eine besondere Rolle spielt.



Nach sechs Stunden und acht Minuten schließlich beendet Jana Hensel das Gespräch mit ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner. Das darf beim unendlichen Podcast Alles Gesagt? nämlich nur der Gast.



Die neue Ausgabe des Podcasts Alles gesagt? ist direkt auf ZEIT ONLINE und auch über die meisten Audioplattformen wie iTunes und Spotify abrufbar.

© Lena Mucha für ZEIT ONLINE

Hier ein Inhaltsverzeichnis des Gesprächs mit Minutenangaben:

07 Nach Berlin gespült

14 Bei Angela Merkel im Kanzleramt

26 Ost-West: Wir sind heimisch geworden in den falschen Sätzen

39 "Ich schreibe nur 'ich', wenn ich gescheitert bin"

52 Wie entstand Jana Hensels Bestseller Zonenkinder?

1:08 Zu Gast bei Harald Schmidt

1:29 "Die jammert doch nur"

1:30 "Warum sage ich manchmal 'wir'?"

1:52 Das Scheitern ihres Vaters

2:15 "Ich habe keine Beziehung zu den Büchern"

2:32 Das Fremdeln des Wessis unter Ossis

2:47 Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

2:58 Was wurde aus den Ossis, die in den Westen gegangen sind?

3:14 "Das Land bricht gerade auseinander"

3:32 Die Debatte um den Schriftsteller Takis Würger

3:59 Jochen Wegners AB-Test

4:03 Die ostdeutsche Steffi Graf

4:23 "Wiedervereinigung? Die ist brutal schiefgegangen"

4:40 Die richtige Schule finden für den Sohn

4:53 "Die gemäßigte Zeit der DDR"

4:43 Unter Männern im Journalismus

5:13 Es gibt Super-Frites!

5:16 Gibt es die große West-Erzählung?

5:26 Die große Maschine Liebe

5:33 Good Bye, Lenin! und Das Leben der Anderen

5:46 Die Grünen und der Osten

5:53 "Natürlich kann ich Sächsisch"

6:05 Alles-gesagt-Karaoke: Go West von den Pet Shop Boys



Alle weiteren Folgen von "Alles gesagt? – Der unendliche Interviewpodcast" finden Sie hier. Ungefähr alle vier Wochen veröffentlichen wir ein neues Gespräch.

Wen sollen wir noch unendlich lange befragen? Schreiben Sie uns gerne an allesgesagt@zeit.de.