Vor 25 Jahren wurde in der Schweiz die Alpen-Initiative angenommen, die besagt, dass der transalpine Güterverkehr von der Straße weg, aber auf die Schiene müsse. Aber die Brummilawine über die Alpen ist weiter gewachsen, und heute leiden die Bewohner der engen Täler unter dem Lärm und den Abgasen. Macht es sich Deutschland zu einfach, wenn es sich auf die europäische Bewegungsfreiheit beruft? Oder macht es sich Österreich zu einfach, wenn es jetzt nur noch eine feste Zahl an Lastern pro Tag über die Grenze lässt?

Zweites Thema bei Servus. Grüezi. Hallo.: Rauchen. Wie viele Menschen rauchen in unseren Ländern noch? Wir diskutieren außerdem, was Schweizer Tabakkonzerne in ihre Zigaretten für den afrikanischen Markt mischen. Und erzählen, wie ein deutscher CDU-Politiker mal aus Versehen verraten hat, warum sich seine Fraktion gegen ein strengeres Werbeverbot für Tabak sperrt.

Für Kritik und Anregungen erreichen Sie uns unter alpen@zeit.de.