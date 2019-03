In der ostafghanischen Stadt Dschalalabad sind bei einem Anschlag 16 Mitarbeiter einer Baufirma getötet worden. Weitere neun Personen wurden verletzt, sagte ein Regierungssprecher der Provinz Nangarhar. Auch die fünf Angreifer kamen demnach ums Leben gekommen.



Der Provinzregierung zufolge zündeten zwei Selbstmordattentäter Sprengstoffwesten. Drei weitere Angreifer seien von Sicherheitskräften erschossen worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Örtlichen Behörden zufolge befindet sich das Unternehmen in der Nähe des Flughafens der Stadt Dschalalabad und führt unter anderem dort Arbeiten durch. Am Flughafen sind auch US-Truppen stationiert.

In Nangarhar sind die radikalislamischen Taliban, aber auch ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen (UN) verzeichnete die Provinz Nangarhar nach Kabul in Afghanistan im Jahr 2018 die zweithöchste Anzahl ziviler Opfer. Den UN zufolge kamen im vergangenen Jahr insgesamt 3.804 Zivilistinnen und Zivilisten in Afghanistan ums Leben. 7.189 seien verletzt worden. Gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung bei Anschlägen der Taliban und der Terrormiliz IS seien der Hauptgrund für die gestiegene Opferzahl, teilten die UN mit.