Keine einzige ostdeutsche Universität hat einen ostdeutschen Rektor, in Bundesministerien lassen sich die wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Osthintergrund an einer Hand abzählen – es ist Zeit für eine Ostquote. Oder? Wir streiten darüber, ob feste Regeln das richtige sind, um mehr Vielfalt in Politik und Wirtschaft durchzusetzen.

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Die Schweizer haben angeblich die Comics erfunden – warum kennen wir dann fast nur die amerikanischen und ein paar französische? Wir erzählen von skurrilen deutschen Asterix-Adaptionen und den düsteren Comics einer Österreicherin.