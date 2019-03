Donald Trump will, dass europäische Länder ihre Staatsbürger zurücknehmen, die zum IS gegangen sind. Aber weder Deutschland noch Österreich und die Schweiz wollen das wirklich. Drücken sie sich vor ihrer Verantwortung? Gerade Österreich setzt stattdessen eher darauf, vermeintlich gefährliche Ausländer direkt einzusperren – und will dafür sogar die Verfassung ändern.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: In Deutschland sorgt eine Äußerung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer für Aufregung, die in einer Karnevalsrede über Intersexuelle gespottet hatte. Wir streiten darüber, ob Karneval kindischer und regressiver Quatsch ist – oder ob der Spott über die Jecken nicht viel schlimmer ist.