Wegen Spionage für sein Heimatland hat ein russisches Gericht den Norweger Frode Berg zu 14 Jahren Straflager verurteilt. Der Richter sah es nach Informationen der Nachrichtenagentur Interfax als erwiesen an, dass der 63-Jährige als Spion über russische Atom-U-Boote Informationen sammelte und gegen Honorar an Norwegen übermittelte. Berg, der als Wachmann an der norwegisch-russischen Grenze arbeitete, bestritt die Tat. Seinem Anwalt zufolge will er gegen das Urteil keine Berufung einlegen, sondern hofft auf eine Begnadigung durch Präsident Wladimir Putin.

Putin hatte sich in der vergangenen Woche in dieser Frage zurückhaltend geäußert. Es müsse erst das Urteil abgewartet werden, sagte er. In der Regel weisen russische Juristen darauf hin, dass für eine Begnadigung ein Schuldeingeständnis notwendig ist. Berg war Anfang Dezember 2017 vom russischen Geheimdienst in einem Moskauer Hotel festgenommen worden.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die in der vergangenen Woche auf 14 Jahre Straflager plädiert hatte. Möglich waren in dem Spionagefall nach russischen Medienberichten bis zu 20 Jahre Straflagerhaft. Bergs Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert.