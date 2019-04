Was ist jungen Menschen wichtig auf dem Weg zum Erwachsensein? Und welche Rolle spielt der Ort, an dem sie aufwachsen? Wir haben für unseren Pubertätsschwerpunkt mit Jugendlichen aus dem Kosmosviertel gesprochen, einer Siedlung im Südosten von Berlin. Nicht mehr Teil der Großstadt, aber auch noch nicht Umland. Das Jugendamt spricht von einem Ort mit hohem Unterstützungsbedarf.



Wie die Hochhäuser des Kosmosviertels hier fast trotzig in den Himmel ragen – deplatziert in dieser Gegend mit Wiesen, Feldern und Einfamilienhäusern mit eingezäunten Vorgärten. Die Vision dieser Siedlung war gigantisch: In Altglienicke, einem Stadtteil im Südosten Berlins, plante die DDR-Führung Ende der Achtzigerjahre das größte Neubaugebiet des Staates, die Straßen wurden nach Planeten und Sternbildern benannt. Doch wegen des Mauerfalls wurde das Viertel nie fertig. Zehn Plattenbaucarrés stehen hier heute, die höchsten, die Elfgeschosser, nannten die Planer Typ Berlin. Dabei ist Berlin hier am Rand der Großstadt weit weg. Die Statistik sagt: viel Arbeitslosigkeit, große Kinderarmut, große Jugendarbeitslosigkeit (Zahlen der Stadt Berlin, PDF). Das Jugendamt spricht von überdurchschnittlich vielen Kinderschutzmeldungen und von "großem Unterstützungsbedarf".



Ghetto nennen die Jugendlichen ihren Kiez. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Normalerweise reicht das Geld vieler Familien hier gerade für die Discounter. Nur als vor ein paar Wochen ein neuer, großer Edeka aufmachte, als es Rabattcoupons in den Briefkästen und ein Glücksrad mit Geschenktütchen gab, bildeten sich einen Tag lang lange Schlangen an den Kassen. Wenn es im Jugendclub etwas Frisches zu essen gebe, sagt die Sozialarbeiterin der Base24, freuten sich die Jugendlichen. Zu Hause hätten es viele nicht leicht.



Ghetto nennen die Jugendlichen, die hier aufwachsen, ihren Kiez; warum, weiß keiner mehr so genau. Wie es ihnen hier gefällt? Gut, sagen viele. Wir fühlen uns wohl. Ja, es gibt Probleme, aber wir sind hier zu Hause.

1. Tailer träumt von Parkourplätzen

Auf einer Bank zwischen den Hochhäusern sitzt Tailer Gurzynski. Kapuzenpulli, Wuschelhaare, ein lässiger Junge. Er ist 13 Jahre alt und wohnt mit seinem Vater im Haus gegenüber. Die Schule ist aus, Tailer ist mit Freunden unterwegs. Immer wieder kommen Nachbarn vorbei, grüßen. Man kennt sich. Tailers Vater ist heute beim Arzt und kommt erst am Abend nach Hause.



Tailer erzählt: "Hier im Viertel mag ich die Spielplätze, ich bin gern draußen. Aber leider gibt es keine Parkourplätze, ich mache nämlich gerne Parkour, ich war auch drei Jahre im Training. Eigentlich macht man das dann einfach so im Stadtgebiet. Aber hier im Viertel ist es schwierig, die Häuser sind so hoch und stehen so weit voneinander entfernt. Zum Üben braucht man eben Parkourplätze.



Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Tailer Gurzynski wohnt mit seinem Vater zusammen, seine drei großen Geschwister sind aus dem Haus. Klicken Sie auf den Audio-Player, um Tailer zuzuhören. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Außerdem fahre ich gerne mit meinem Fahrrad, ich habe ein BMX und mache Tricks, zum Beispiel den Wheelie. Leider habe ich mich neulich verletzt, meinen Arm gebrochen und meine Hand verstaucht. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder Fahrrad fahren und Parkour machen kann.

Ich spiele auch gerne Fortnite mit der X-Box, mein Lieblingsskin ist der Luchs, der kann die Farbe wechseln. Aber jetzt muss ich erst eine neue Lizenz kaufen, damit ich weiterspielen kann.

Ins Kosmosviertel sind wir gezogen, weil meine große Schwester hier wohnte. Ich fühle mich hier wohl, ich mag auch unsere Wohnung gern, wir wohnen gleich da vorne im Erdgeschoss. Mein Papa raucht ziemlich viel im Wohnzimmer, das mag ich nicht so. Aber es ist nicht so schlimm, ich bin einfach meistens in meinem Zimmer. Nur wenn Freunde von mir rauchen oder andere Jugendliche, das mag ich wirklich gar nicht."

2. Stefanie vermisst ihr Paradies auf der Brachfläche

Von Tailers Erdgeschosswohnung aus einmal über die große Straße führt ein sandiger Weg zum Cabuwazi, einem Zirkusprojekt für Kinder und Jugendliche. Gleich nebenan ist ein Abenteuerspielplatz, es gibt Ponys und Schafe.



Ein Container des Cabuwazi-Zirkus, dahinter der überdachte Voltigierplatz, der zum Abenteuerspielplatz Waslala gehört. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Stefanie Jager schließt ihr Fahrrad in einem Vorzelt des Kinderzirkus ab und klettert ein paar Stufen auf eine kleine Plattform. Hinter dem Zaun des Geländes liegen große Sandhaufen auf einer Brachfläche. Sie wurden vor Jahren für den Abenteuerspielplatz Waslala angeliefert, aber der konnte sie dann doch nicht brauchen. Seitdem liegt der Sand rum. Für Stefanie ist dieser Ort mehr als eine Brache. "Das war unser kleines Paradies", sagt sie wehmütig. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und langsam löst sich ihre Clique auf. Jeder sucht seinen eigenen Weg.



Stefanie redet viel, erzählt gern von früher: "An manchen Abenden haben wir ein Lagerfeuer gemacht, heimlich, denn das durften wir eigentlich nicht. Wir haben uns nach der Schule auf der Brache getroffen, wir nennen sie unser Feld. Wir haben in den Sandhaufen gespielt und jeden Abend ein paar Körnchen davon in unsere Wohnungen getragen. Mit den Ponys vom Abenteuerspielplatz sind wir über die Wiesen spaziert und haben Fotos davon auf Instagram geteilt. Und manchmal haben wir uns einfach drüben zwischen den Plattenbauten getroffen und geredet.

Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Stefanie Jager macht ein freiwilliges soziales Jahr in der Kita ihrer Mutter, danach möchte sie Erzieherin werden. Klicken Sie auf den Audio-Player, um Stefanie zuzuhören. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Ich würde gerne hierbleiben, aber meine beste Freundin will irgendwann weg und wir wollen später in eine WG. Wir waren auch mal ein Paar, vielleicht werden wir das wieder, mal sehen. Wir denken gerade darüber nach. Kinder kann ich mir auch vorstellen, vielleicht auch Pflegekinder. Ich habe selbst zwei Pflegegeschwister. Andererseits möchte ich Erzieherin werden und die vielen Kinder in der Kita sind ja auch wie eigene Kinder. Vielleicht reicht mir das dann auch. Vielleicht reichen sogar Pferde. Ich möchte sowieso am liebsten auf einem Bauernhof wohnen, mit vielen Tieren. Aber mal schauen, was kommt.



Ich will später nicht heiraten. Warum sollte man das? Sich lieben kann man auch so, Zusammenleben auch. Und hier im Viertel sagen wir: Wenn du heiraten willst, brauchst du auch das Geld für eine Scheidung. Stefanie Jager, 18 Jahre alt

Wenn ich heute kleine Kinder sehe, wünsche ich mir, dass sie mal eine bessere Jugend haben als ich. Denn die Zeit hier mit meinen Freunden auf dem Feld war zwar toll, wir hatten sogar ein Geheimversteck. Aber ich habe in der Schule auch viel Blödes erlebt. Das ganze Mobbing, das ganze Du-gehörst-nicht-dazu. Du bist nicht meine Freundin. Du bist nicht hübsch genug, nicht schlau genug. Ich habe eine Lernschwäche und wurde dafür oft ausgegrenzt. Aber darauf kommt es doch nicht an im Leben. Alle wollen irgendwas darstellen und sich gegen andere behaupten. So ein oberflächlicher Quatsch. Ich habe oft die Schule wechseln müssen und erst in der letzten hab ich mich wohl gefühlt.



Inzwischen macht mir der Klimawandel am meisten Angst. Ich fürchte, dass er so extrem werden könnte, dass wir woanders leben müssen. Ich hatte auch mal mit einer Freundin überlegt, eine Demo zu machen, aber das hat damals niemanden interessiert. Deshalb finde ich es gut, dass dieses Mädchen aus Schweden das jetzt gemacht hat. Die Natur, draußen sein, das ist einfach das Schönste."

3. Nawwar und Malak langweilen sich im Containerdorf

Vor drei Jahren ist Stefanies Feld kleiner geworden. Ein Teil wurde abgetrennt und bebaut, hinter einem grünen Zaun steht jetzt ein Dorf aus grauen Containern. Jeder hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad. Die Wände sind dünn und vor vielen Fenstern bleibt auch tagsüber der Rollladen unten, denn Vorhänge dürfen die Bewohner nicht aufhängen wegen der Brandgefahr. In diesen Containern am Quittenweg wohnen seit drei Jahren Geflüchtete. Stefanie und die anderen Jugendlichen waren dagegen, sie haben sogar demonstriert, weil ihr Feld bebaut werden sollte. Jetzt haben sie sich arrangiert. So schlimm sind die neuen Nachbarn nicht.



Die meisten Kinder und Jugendlichen aus dem Quittenweg gehen in eine der beiden Schulen im Kosmosviertel. Sie spielen auf den Sportplätzen, trainieren im Fitnessstudio, manche gehen zum Cabuwazi. Freunde können nicht so einfach zu Besuch kommen, man muss sich vorher anmelden, über Nacht bleiben ist verboten. Die Regeln sind streng.



In der Mitte des Minidorfs liegt das Café Quitte in einem schmucklosen, grauen Container wie alle anderen. Innen ist es der Versuch, etwas Gemütlichkeit und Abwechslung zu bieten. Es gibt einen Tischkicker, eine Kaffeeküche, eine Sofaecke und einen großen elektrischen Teekocher, einen Samowar. Nawwar Al Mawed, 16, und ihre Cousine Malak Al Mawed, 17, lümmeln auf dem Sofa, sie beantworten Nachrichten, schauen, was bei TikTok so los ist. Beide kommen aus Syrien, Nawwar ist im Sommer per Familiennachzug eingereist, Malak ein paar Monate später. Sie sprechen Arabisch miteinander, lachen immer wieder.



Nawwar Al Mawed (rechts) und ihre Cousine Malak Al Mawed © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Nawwar erzählt: "Wir gehen in eine Willkommensklasse am Anne-Frank-Gymnasium. Die Lehrer sind meistens nett. Aber sonst finde ich, ist es in Deutschland ziemlich schwierig. Die Sprache und alles. Wenn ich aus der Schule komme, weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ich esse, schlafe oder mache was mit dem Handy. Was soll man hier sonst machen?



Ich war immer viel auf Facebook, aber das wird jetzt langweilig, damit will ich aufhören. Eigentlich ist alles langweilig. Wobei, ich singe gern. Ich mache viele Musikvideos auf TikTok. Ich singe zu arabischer Musik und filme mich dabei. Diese Videos sind 14 Sekunden lang, ich lade sie hoch und meine Freunde können sie sehen.

Malak und Nawwar zeigen ihre Gesichter mit ihren TikTok-Bildern. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Was ich später mal machen will, weiß ich nicht. Arbeiten auf jeden Fall. Vielleicht in einer Apotheke oder bei der Security oder bei der Polizei. Egal, ich mach alles. Und eigentlich wünsche ich mir jetzt erst mal nur, dass meine Schwestern und mein Bruder auch nach Deutschland kommen. Sie durften bisher nicht einreisen, weil sie über 18 sind. Nur meine Mutter und ich durften zu meinem Vater nachkommen. Wenn sie noch hier wären, das wäre toll. Aber ich freue mich, dass meine Cousine Malak jetzt hier ist."

Malak kann noch nicht so gut Deutsch, Nawwar übersetzt. Sie sagt: Es gefalle Malak eigentlich ganz gut hier, sie wolle jetzt erst mal Deutsch lernen, außerdem koche sie gerne.

4. Hamza trainiert seinen Körper

Neben den Mädchen sitzt Hamza Alsamara. Hamza ist 14 Jahre alt, er ist vor drei Jahren mit seinen beiden älteren Brüdern aus Syrien geflohen. Seine Eltern wollten auch per Familiennachzug nachkommen, doch das hat nicht geklappt. Also nahmen sie den gefährlichen Weg übers Meer. Inzwischen leben alle im Quittenweg.



Hamza fläzt sich breitbeinig auf das Sofa, er trägt eine dicke, silberne Kette um den Hals. Er spricht freundlich und ruhig, seine feine Stimme will nicht so recht zum Bild eines Nachwuchsgangsters passen. Hamza erzählt: "Ich gehe in die siebte Klasse des Anne-Frank-Gymnasiums. Eigentlich wäre ich in der Neunten, aber als wir aus Syrien hierherkamen, musste ich zwei Klassen zurück, weil ich kein Deutsch konnte. Schule macht mir Spaß, ansonsten gehe ich gerne ins Fitnessstudio drüben in der Venusstraße. Ich habe damit vor einem Monat angefangen und ich habe schon sechs Kilo abgenommen. Mit den Geräten kann ich meinen Körper aufbauen, das gefällt mir.



Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Hamza Alsamra ist vor drei Jahren mit seinen beiden älteren Brüdern aus Syrien geflohen, seine Eltern kamen später nach. Klicken Sie auf den Audio-Player, um Hamza zuzuhören. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Aber ich mache es nicht für die Mädchen, die interessieren mich eigentlich noch nicht, das kommt dann mit 16. Ich bekomme zwar auch jetzt schon immer wieder Angebote von Mädchen, aber ich finde mit 14, da kann ich auch noch mit meinen Freunden rausgehen. Noch ein bisschen Kind bleiben.

Mein Aussehen ist mir wichtig, aber wie meine Freunde aussehen, ist mir egal. Es kommt nur drauf an, dass sie nett sind. Mobbing finde ich richtig schlimm. Ein Junge in der Schule wollte neulich einen anderen mobben, der ein bisschen komisch aussah. Ich fand das nicht gut und habe ihm das auch gesagt. Dann hat er ihn nicht gemobbt.



Meine Religion ist mir sehr wichtig. Eigentlich ist sie sogar das Wichtigste. Aber ich bete trotzdem nicht so oft. Hamza Alsamra, 14 Jahre alt

Ach, und ich mag Autos. Wenn ich 17 bin, will ich gleich mit dem Führerschein anfangen. Ich fahre nicht so gern U-Bahn, da fahren oft komische Leute mit, ich bekomme dann schlechte Laune.



Und außerdem hätte ich gern einen Hund. Aber meine Mutter hat Angst vor Hunden. Und in unserer Religion hat man Hunde auch nicht in der Wohnung, sondern eher, um das Haus zu beschützen."



Hamza zieht seine Jacke an und geht los. Rüber zu seiner Familie. Es gibt bald Abendessen.



5. Shobair schreibt Gedichte

Ein Nachbar von Hamza ist Shobair Mirzaie. Er ist 16 und lebt mit seinen vier Brüdern und zwei Schwestern hier, die jüngste ist erst neun Monate alt. Weil sie so viele sind, haben sie zwei gegenüberliegende Wohncontainer bekommen. Die Familie stammt aus Kundus in Afghanistan, am 15. Februar 2016 kamen sie in Deutschland an. Bis zum 13. November 2020 haben sie subsidiären Schutz. Was danach kommt, wissen sie nicht.

Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Shobair Mirzaie dichtet auf Farsi, seiner Muttersprache. Im Audio liest er eines seiner Gedichte vor, ein romantisches, wie er sagt. Klicken Sie auf den Player, um Shobair zuzuhören. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Shobair ist der Zweitälteste, er ist derjenige in seiner Familie, der Dinge organisiert. Er ist fleißig, lernt viel für die Schule. Er erzählt: "Mein Vater hat mir, als wir noch in Kundus lebten, einen Gedichtband geschenkt. Er liebt Gedichte. Mit diesen Gedichten habe ich Lesen und Schreiben gelernt. Heute gehe ich in die neunte Klasse des Anne-Frank-Gymnasiums im Kosmosviertel und schreibe selbst Gedichte – auf Farsi. Ich schreibe sehr gerne, manchmal über romantische Themen, aber auch darüber, was ich so erlebe.

Unsere Flucht aus Afghanistan dauerte 35 Tage. Und ich glaube, während dieser Zeit musste ich erwachsen werden. Hier in Deutschland habe ich viel Verantwortung, vor allem für meine kleinen Geschwister. Ich passe auf, dass ihnen nichts passiert und ich lerne mit ihnen für die Schule.

Meinen Eltern helfe ich viel, vor allem weil sie nicht so gut Deutsch können wie ich. Ich helfe beim Übersetzen oder wenn wir Formulare ausfüllen müssen. Zurzeit suchen wir eine Wohnung. Wir würden gerne weg aus dem Containerdorf und in eine eigene Wohnung ziehen, aber es gibt so wenig freie Wohnungen und wir haben keine guten Chancen, eine zu bekommen.



Meine Eltern und Geschwister sind mir sehr wichtig, sie sind alles, was ich habe. Richtig erwachsen bin ich deshalb auch noch nicht. Das ist man, wenn man selbst eine Familie hat, eine Frau und Kinder."



Shobair fragt, ob er ein Gedicht vortragen soll. Er kann es auswendig. Es geht um romantische Liebe, sagt er. Er schreibt den Text in kleinen Buchstaben auf. Auf Deutsch übersetzt lautet es etwa so:

Mein Leben wird zunichte

Ich bin verschwunden, aber ich wusste nicht, warum

Ich war ein verliebter Vagabund

Manchmal hier und manchmal da

Manchmal sehe ich sie

Ansonsten mache ich alles falsch

Wenn sie mich liebt, gibt es keinen anderen Schmerz

Ich wünschte, mein Herz würde den Schmerz loslassen

Das Ende deiner Liebe bringt Shobair um

Genug, es ist vorbei, unser Leben.

6. Sienna vertraut ihren Meerschweinchen

Es ist Abend geworden. Drüben auf dem Cabuwazi-Gelände rollen Mädchen in Rhönrädern durch ein aufgeheiztes Zirkuszelt. Disziplin Geradeturnen, die Räder rollen immer wieder vor und zurück, die Turnerinnen lassen sich vom Schwung auf das Rad ziehen, sitzen oben drauf, probieren einen Spagat, rollen wieder runter und immer so weiter.



In Stefanies Rhönradgruppe geht auch die 13-jährige Sienna Lucke. Sie hat früher in der Nachbarschaft gewohnt, in einem der kleineren Häuser, neben den Plattenbauten. Dann ist sie weggezogen, in den Norden von Berlin. Zum Training kommt Sienna weiterhin, sie hängt am Cabuwazi und an ihrer besten Freundin Sarah, die hier trainiert. Auch Sarahs Familie ist inzwischen ins Berliner Umland gezogen.



Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Sienna Lucke hat früher in Altglienicke gewohnt, ist aber weggezogen, weil es ihrer Mutter zu weit draußen war. Klicken Sie auf den Audio-Player, um Sienna zuzuhören. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Sienna muss noch eine Paarübung mit ihrer besten Freundin Sarah machen, beide turnen dafür synchron in ihren Rädern. Dann macht sie Pause und erzählt: "Ich habe hier früher gewohnt, jetzt sind wir ans andere Ende der Stadt gezogen, ziemlich weit weg. Meiner Mutter war es hier zu weit draußen, aber mir hat es sehr gut gefallen, ich freue mich immer, wenn ich herkommen kann. Mir sind meine Freunde wichtig und das Training. Der Cabuwazi ist ein Ort, an dem man Spaß haben und die Schule vergessen kann.



Ansonsten sind mir auch meine Meerschweinchen wichtig, sie heißen Krümel und Sternchen, es sind zwei Schwestern. Ich mag Tiere gern, die stehen einem immer bei, begleiten einen und ich kann ihnen immer alles erzählen. Für Meerschweinchen habe ich mich entschieden, weil Hasen so groß sind und Hamster nicht so lange leben."

Nach dem Training stehen Stefanie, Sarah und Sienna noch ein bisschen draußen und reden. Es ist einer der ersten lauen Abende vor dem Frühling. Mit jedem Grad mehr kommen auch mehr Kinder und Jugendliche aus ihren Wohnungen. Verstecken sich auf der Brache mit den Sandhaufen, kicken auf den Sportplätzen oder sitzen zwischen den Plattenbauten und quatschen. Stefanie sagt: "Der Sommer wird schön."



Die Flüchtlingsfamilien aus dem Quittenweg würden gerne hier einziehen. Aber auch in den großen Platten gibt es fast keine freien Wohnungen. © Jacobia Dahm für ZEIT ONLINE

Text und Audios: Simone Gaul

Fotos: Jacobia Dahm

Redigatur: Meike Dülffer

Übersetzung Farsi-Deutsch: Nastaran Nawras

Bildredaktion: Andreas Prost, Michael Pfister

Visuelles Konzept & technische Umsetzung: Christoph Rauscher, Julian Stahnke, Thomas Strothjohann, Julius Tröger