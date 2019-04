Die deutsche Bundesregierung hat entschieden: Saudi-Arabien erhält vorerst keine Rüstungsgüter made in Germany. Österreich hat zwar jahrelang gute Geschäfte mit dem Land gemacht, nun aber ein EU-weites Exportverbot von Waffen dorthin gefordert – und ist damit abgeblitzt. Und die Schweizer? Die verkauften Trainingsflugzeuge in den Wüstenstaat und trainieren dort immer noch Piloten.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: In Österreich soll die rechtsextreme Identitäre Bewegung verboten werden. Doch wie verwoben ist sie mit der FPÖ und der AfD in Deutschland? Und gibt es sie auch in der Schweiz?