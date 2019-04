Jugendliche sind immer online, körperlich frühreif und neuerdings politisch aktiv? Wir fragen, was es für junge Menschen bedeutet, sich heutzutage einen Platz in der Welt zu suchen, und blicken in einem Schwerpunkt auf die wahrscheinlich emotionalste Zeit des Lebens: die Pubertät.



Wer Tagebuch geschrieben hat, ist klar im Vorteil. Oder können Sie noch genau abrufen, wie Sie mit 15 gedacht, gelebt und gefühlt haben? Warum das Tattoo am Hals damals unbedingt sein musste? Wieso um alles in der Welt Sie den Freund Ihrer besten Freundin küssten? Und worin genau noch mal dieser fürchterliche pubertäre Weltschmerz bestand?



Blicken Sie auf Ihre Jugend zurück, fallen Ihnen sicherlich Momente ein, in denen Sie gern die sonore Stimme Ihres heutigen Ichs im Ohr gehabt hätten, die Ihnen ein leises "Lass es" zugeflüstert hätte. Heute nämlich sind Sie, ja ja, so viel schlauer als damals. Hätten Sie doch damals nur gewusst, dass – ja, was eigentlich?



Pubertät Die Unverstandenen – ein Schwerpunkt zur Pubertät Jugendliche sind immer online, körperlich frühreif und neuerdings politisch aktiv? Wir fragen, was es für junge Menschen bedeutet, sich heutzutage einen Platz in der Welt zu suchen, und blicken in einem Schwerpunkt auf die wahrscheinlich emotionalste Zeit des Lebens: die Pubertät.

Bereits erschienen: Häh? Klare Aussagen über die Jugend von heute treffen? Kann man vergessen. In der Gegenwart sind Teenager immer genau so, wie man es nicht erwartet. Und das mit gutem Grund.

Was macht euch wütend? Klimawandel, Armut, Diskriminierung – was muss sich ändern in unserer Gesellschaft, damit ihr, liebe Jugendliche, euch auf eine lebenswerte Zukunft freut? Ein Fragebogen

Das ist doch ein cooles Foto! Neue Haarprodukte, Konzerte oder ein Rückwärtssalto: Jugendliche erzählen, was sie auf Instagram posten, wie sie mit blöden Kommentaren umgehen und wo ihre Grenzen sind

So krass wirds nie wieder Sie suchen den Kick, scheuen kein Risiko und leben in einer Gefühlswelt der Extreme: Jugendliche in der Pubertät. Ein Problem? Nein, es muss so sein, sagen Hirnforscher.

Drei Millimeter Rebellion Die Tochter unserer Autorin hat sich die Haare abrasiert. Aber wogegen rebelliert die 15-Jährige überhaupt? Sie hat doch so eine coole Mutter – findet die Mutter.

Die Jungen von heute In Teenieserien waren Jungs lange Zeit Alphamännchen und Herzensbrecher. Heute haben sie ihre Testosteron-Zwangsjacke abgeworfen und orientieren sich neu. Erscheinen in den kommenden Tagen: Noch ein bisschen Kind bleiben Die Freunde, die man hat. Der Ort, an dem man aufwächst. Die Dinge, die man liebt. Wir haben junge Menschen aus dem Berliner Kosmosviertel befragt, was ihre Leben prägt.

Was würde Ihr Teenie-Ich Ihnen raten? Wahrscheinlich sind Sie heute klüger als in Ihrer Jugend. Aber wie würde Ihr pubertäres Ich wohl auf Ihr jetziges Leben blicken? Schreiben Sie uns!

Die sexuell Kompetenten Jugendliche schauen Pornos und verlieben sich über Instagram. Macht das Netz ihren Sex selbstbestimmter?

Blicken Sie doch einmal andersherum auf Ihr Leben: Was würde Ihr pubertäres Ich Ihnen heute raten? Wozu würde das einstige Null-Bock-Kid, der Schulverweigerer, die Skaterin, der Raver, das Punkermädchen, der Streber, die Kommunardin, der Emojunge Sie heute ermutigen? Leben Sie Ihr Leben so, wie Sie es sich mit 15 erträumt haben? Wäre Ihr junges Ich stolz auf Ihr altes? Oder würde es den Kopf schütteln über so manches Detail Ihres erwachsenen Daseins? Und: Was würde es Ihnen dann sagen?

